Metalmeccanici, gli incrementi dei lavoratori: soddisfazione di Fim e Fiom della Valtellina

mercoledì, 14 giugno 2023

Sondrio – Le lavoratrici ed i lavoratori metalmeccanici dell’industria e piccola media industria, godranno di un incremento retributivo mensile del 6,6% sui minimi tabellari, che corrisponderà ad un aumento mensile per il contratto Industria di 123,40 euro al Lv C3 (ex 5 livello) e 124,28 euro per un 5 livello della piccola media industria. Questo grazie alla “clausola di salvaguardia” conquistata con gli ultimi rinnovi dei CCNL nel 2021, che consente di recuperare in maniera sostanzialmente automatica gli incrementi di inflazione al netto dei prodotti energetici.

Soddisfatti i Metalmeccanici Industria e PMI I Segretari delle Federazioni territoriali Fim e Fiom della provincia di Sondrio, Vittorio Cantoni e Alberto Sandro, che ritengono positivo il risultato del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Metalmeccanici. “La verifica complessiva sulla difesa dell’intero potere di acquisto andrà verificata con il prossimo rinnovo contrattuale, – sostengono – noi continueremo la nostra azione contrattuale in ogni azienda del territorio per garantire a tutti i metalmeccanici la completa tutela del valore della busta paga”.