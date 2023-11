Messaggio forte da Malegno per fermare la violenza sulle donne

domenica, 26 novembre 2023

Malegno (Brescia) – Un messaggio forte per fermare la violenza sulle donne arriva da Malegno (Brescia) che ha inaugurato la pensilina 1522, prima in Valle Camonica. Porta il numero antiviolenza e stalking al quale le donne in difficoltà possono rivolgersi per chiedere aiuto, sono stati realizzati pannelli sul tema della violenza sulle donne in modo originale e creativo. L’iniziativa è stata organizzata da Libera Vallecamonica e dalla Commissione Pace, Diritti, Intercultura del Comune di Malegno.

La pensilina, situata accanto al municipio di Malegno, destinata alla fermata degli autobus, ospita già una panchina rossa realizzata durante gli scorsi anni all’interno del percorso delle “Panchine dei diritti” è stata ridipinta di colore rosso e arricchita con pannelli che rappresentano il tema della violenza sulle donne.

Il sindaco Paolo Erba ha sottolineato l’importanza della pensilina: “E’ un’occasione per riflettere su questo enorme problema che sempre più invade le nostre comunità e che va combattuto anche con dei segni di grande impatto visivo, come è appunto questa installazione”.

La pensilina di Malegno è la prima realizzata in Valle Camonica ed è la seconda in Italia dopo quella di Palermo, in via D’Amelio, nota per essere stata teatro della strage in cui furono uccisi il Giudice Paolo Borsellino ed i suoi agenti di scorta Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina.