venerdì, 10 novembre 2023

Trento – Un messaggio di ringraziamento alla vicepresidente della Corte Costituzionale, Daria de Pretis, nel momento in cui lascia l’alta carica istituzionale. Lo formula Walter Kaswalder (nella foto) a nome di tutta l‘assemblea legislativa trentina, all’indirizzo della giudice e professoressa trentina, sostituita da domani nella Consulta, per effetto della nomina da parte del presidente Mattarella di due nuovi componenti del massimo organo di garanzia della nostra Costituzione.

Il presidente del Consiglio provinciale ringrazia de Pretis in particolare per la disponibilità e sensibilità con cui ella accolse l’invito a celebrare nell’aula di piazza Dante il traguardo dei 50 anni del II Statuto di Autonomia. Lo fece con una lectio magistralis che motivò in modo memorabile l’importanza e il valore assoluto della nostra specialità.