Messaggio del vescovo di Trento: “Perdono e relazioni disarmate per salvarci dalla dissoluzione”

domenica, 24 marzo 2024

Trento – “Solo relazioni disarmate possono salvarci dal rischio della dissoluzione dell’umanità”, è il messaggio dell’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, nell’omelia della domenica delle Palme.

L’arcivescovo ha benedetto i rami d’ulivo nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento e guidato la processione verso la cattedrale dove è proseguita la liturgia eucaristica

“Al grido angosciato di uomini e donne abitati dalla paura e dalla tristezza, quali siamo tutti noi in quest’ora drammatica, risulta piuttosto impegnativo – ha spiegato don Lauro nell’omelia – immaginare di trovare risposta da un uomo gettato a terra”. “Come è possibile – si è chiesto monsignor Tisi – ritrovare in un uomo appeso alla croce i tratti di Dio?”. Per ottenere risposta è necessario, secondo l’Arcivescovo, “leggere la croce alla luce di Gesù che va incontro alla morte, come ci attestano i Vangeli, non per caso o per un destino ineluttabile. Gesù ha scelto di andare verso la morte nella libertà e per amore”.

Una prospettiva, quella di una “vita abitata dal dono” che secondo monsignor Tisi sembra indurre diffidenza, complice – argomenta – la “fretta che scandisce il passo delle nostre giornate, il bisogno spasmodico di trovare immediatamente una spiegazione a tutto, la tentazione di affrontare la vita quasi fosse una porta girevole che dà accesso a scelte sempre reversibili”. Don Lauro denuncia con forza “la spirale di violenza e di morte in cui sta precipitando l’umanità” con il “preoccupante tentativo – ha detto l’Arcivescovo – di dare una connotazione valoriale alla violenza e all’odio”. “Solo nella misura in cui sapremo attivare processi di perdono, di gratuità, di relazioni disarmate – ha concluso Tisi – potremmo salvarci dalla dinamica distruttiva in cui stiamo precipitando, con il rischio concreto di arrivare a un punto di non ritorno e alla dissoluzione dell’umanità”. Per don Lauro “siamo ad un bivio: credere all’Amore e far fiorire la vita, oppure – conclude – rinunciare ad amare e spalancare le porte all’abisso del non-senso”.