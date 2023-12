Messaggio del vescovo di Trento, Lauro Tisi: “Riscopriamo pace, fraternità e amore”

domenica, 31 dicembre 2023

Trento – Il messaggio di fine anno e gli auguri dell’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi: “L’anno che comincia non inizia sotto buoni auspici. Le tenebre stanno avvolgendo la terra. Tanta violenza, tanta guerra. Ma per noi credenti, figli del bambino di Betlemme, non esistono anni cattivi. Tutti gli anni sono anni buoni, in cui è possibile generare l’alternativa alla morte, generare la prossimità e il farsi carico, l’amare. E allora, in questo momento, la speranza viene da quei miliardi di uomini che ogni mattina si alzano e alla logica della guerra sostituiscono le ragioni della pace, della fraternità, del voler bene. Sono tanti gli invisibili, uomini e donne, che costruiscono la pace vivendo fino in fondo la vita, in uscita, nel servizio degli altri. Buon anno a tutti. Buon anno con l’augurio di essere artigiani di pace, vivendo in uscita, nel servizio. Diventiamo antidoto alla morte attraverso la via dell’amore. Di nuovo, buon anno!”.

Monsignor Lauro Tisi guiderà oggi, domenica 31 dicembre, alle 18 in cattedrale la preghiera dei Vespri, l’adorazione eucaristica e il canto del Te Deum con cui si ringrazia Dio per l’anno appena trascorso. Lunedì 1° gennaio 2024 alle 19 monsignor Tisi presiederà la Santa Messa nella solennità di Maria Madre di Dio, a conclusione della marcia della pace per le vie di Trento in occasione della 57esima Giornata Mondiale della Pace