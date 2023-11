Mese Montagna, Lola Delnevo protagonista del secondo appuntamento

mercoledì, 8 novembre 2023

Vezzano (Trento) – Mese montagna: venerdì 10 novembre, quando Lola Delnevo sarà la protagonista del secondo appuntamento della rassegna. L’alpinista dialogherà con il conduttore Alessandro Beber sul palco del Teatro Vallelaghi di Vezzano alle ore 20:30. Mercoledì sarà invece presentato il libro “Inverno liquido” di Michele Nardelli

Oggi alle 20:30, si terrà il primo di un ciclo di incontri culturali in cui, alla presenza dei rispettivi autori, saranno presentate diverse opere sul tema della montagna, della sostenibilità del turismo e del cambiamento climatico. Il libro protagonista sarà “Inverno liquido” che tratterà la crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa. Interverranno l’autore Michele Nardelli con Emanuele Rippa e Simone Gislimberti (giovani esploratori di “Lìmit” in bici per il Trentino) con la moderazione di Federico Zappini, titolare della libreria Due punti. L’ingresso è gratuito.

Dopo il primo appuntamento con Emilio Previtali, venerdì 10 novembre, sempre alle 20:30 presso il Teatro Vallelaghi di Vezzano, sarà invece il turno di Lola Delnevo che dialogherà insieme al conduttore Alessandro Beber sulla sua grande passione per l’alpinismo e per l’arrampicata, raccontando le ultime imprese affrontate. Nel 2015 fu coinvolta in un incidente durante un’ascensione su ghiaccio e perse l’uso delle gambe, ma questo non l’ha comunque fermata. Riesce infatti a salire la via Zodiac su El Capitan, nella Yosemite Valley e recentemente ha attraversato la Patagonia in handbike, riscoprendo il significato del viaggiare lentamente.

Per poter partecipare alle serate di “Mese Montagna”, è possibile acquistare il biglietto online (clicca questo link) o in loco la sera stessa dell’evento fino a esaurimento posti. I prezzi dei biglietti: euro 8,00 intero, euro 5,00 ridotto (over 65 e tra gli 11 e i 18 anni), euro 25,00 per il pacchetto delle quattro serate.

Infine domenica 12 novembre si terrà l’attività Outdoor a cura di Ecomuseo Valle dei Laghi per la Giornata del Paesaggio “Alla Scoperta delle antiche mulattiere verso malga Bael”, con partenza alle 9 (rientro previsto per le 12.30 circa). Il punto di ritrovo sarà sopra il campo da tennis di Ranzo.