Mese del Gusto: gli eventi in Alto Garda, Ledro e Valle dei Laghi

venerdì, 15 settembre 2023

Alto Garda e Ledro (Trento) – L’autunno nel Garda Trentino è dedicato ai prodotti e ai piatti tipici locali, che in questa stagione trionfano sui tavoli in legno alle sagre, sui banchi dei mercati e nei menù di ristoranti e osterie. Vino, olio, “maroni”, patate, noci diventano protagonisti indiscussi in piazza e nel piatto.

Tra l’Alto Garda, Ledro, Comano e Valle dei Laghi da fine settembre in avanti si susseguono tanti appuntamenti golosi; un “Mese del Gusto” che dura ben oltre i canonici 31 giorni e che racconta una gastronomia ricca e variegata, influenzata tanto dalla storia tanto quanto dalla diversità di clima e di territorio.

Nel Garda Trentino l’autunno è un susseguirsi di appuntamenti con il sapore della nostra terra di montagne a specchio sui laghi (di Garda, di Ledro, di Tenno e tanti altri).

Ai tavoli dei ristoranti della zona in occasione dei weekend a tema, alle bancarelle delle sagre di paese tra assaggi e note musicali, nelle piazze decorate a festa che omaggiano i frutti di stagione assaggerai le specialità della tradizione enogastronomica del Garda Trentino.

Per sapere dove (e quando) trovare gnocchi di zucca, piatti a base di carne salada (foto credit Garda Trentino), zuppe di patate Montagnine, dolci preparati con le noci del Bleggio o con i marroni di Campi, degustazioni guidate di olio Dop Garda Trentino e di Vino Santo Trentino Doc della Valle dei Laghi si può seguire il profumino che esce dalle cucine… oppure ecco il calendario degli eventi di Mese del Gusto!

GLI EVENTI DI MESE DEL GUSTO

SAGRA DI ENGUISO 17 settembre

LEDRO – Piazza Indipendenza 10 – 19

2° FESTIVAL DEL PESCE D’ACQUA DOLCE 6-8 ottobre

TORBOLE SUL GARDA – NAGO – Via della Lova 18, RIVA DEL GARDA – Via Giancarlo Maroni, 2, ARCO

FESTA DELLA ZUCCA E DEGLI ORTAGGI INVERNALI 7- 8 ottobre

Valle dei laghi

MARONI IN FESTA 51ª EDIZIONE 14-15 ottobre

DRO & DRENA – Via Don Camillo Corradini 9 – 18

REBORO, TERRITORIO & PASSIONE 27- 28 ottobre

VALLE DEI LAGHI 10 – 18

FESTA DELLA PATATA DEL LOMASO 28- 29 ottobre

COMANO

FRANTOI APERTI 4-5 novembre

RIVA DEL GARDA

FESTA DELLA NOCE 10- 12 novembre

COMANO 09 – 18

SPORT ALL’ARIA APERTA – Nel Garda Trentino l’autunno concede ancora giornate terse e soleggiate, perfette per un trekking vista lago o Dolomiti di Brenta. Ma non ci sono solo sentieri e percorsi per amanti della camminata in montagna: anche gli appassionati di climbing e di pedalata su sterrato possono dare libero sfogo alla loro voglia di sport.

Climbing

Pareti ben esposte, vie di difficoltà varia. Il divertimento sulla roccia della Valle del Sarca è assicurato sia per i climber alle prime armi che per gli arrampicatori più esperti.

Tutte le falesie.

Gravel

Strade forestali, ciclabili, stradine che si snodano tra campi e boschi, tra il lago e le montagne: sono questi gli ingredienti dei percorsi gravel del Garda Trentino.