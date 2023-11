“Meraviglioso Natale in Vallarsa”: il programma degli appuntamenti

mercoledì, 29 novembre 2023

Vallarsa – «Quella che inizia sabato 2 dicembre è una bellissima rassegna di eventi natalizi, variegata e strabiliante, degna del nome che abbiamo voluto attribuirle, “Meraviglioso Natale in Vallarsa”». Queste le parole dell’assessore comunale al turismo e ai rapporti con le associazioni, Matteo Rossaro. «Sono davvero tante le iniziative: una costellazione che arricchisce le tante frazioni di Vallarsa, che dà prova dell’impegno dei vallarseri e del loro amore per la valle e che delizierà chiunque partecipi ai singoli eventi».

Alcune iniziative, partite negli scorsi anni, si consolidano ed evolvono: come l’installazione di presepi e piccole natività che abbellirà Matassone, dove quest’anno ci sarà la possibilità di visitare anche una mostra all’interno delle ex-scuole e di godere di un punto di ristoro e tanto altro. Apre quindi la stagione del pattinaggio, in una pista – quella gestita dal Circolo Lamber – che non ha rivali nel circondario per grandezza, bellezza e servizi di contorno.

In tante frazioni arriva Santa Lucia e sarà una festa per tutti. Il weekend dal 16 e 17 sarà dedicato ai mercatini di Natale di Camposilvano: tutto il paese si vestirà a festa, in una magica atmosfera natalizia, con un mercatino di natale itinerante, musica e tanto altro. L’amministrazione e le associazioni di Vallarsa organizzeranno un evento di Natale al Teatro comunale, con l’arrivo dell’ospite d’onore: Babbo Natale.

Sarà poi la volta della musica: quest’anno ce ne sarà per tutti i gusti. Al Concerto di Natale del Coro Pasubio seguirà il Concerto di Capodanno dell’Orchestra delle Alpi. Una assoluta novità saranno le due serate di capodanno del 30 e 31 dicembre, con musica dal vivo e deejay set, in un luogo che finalmente torna a respirare aria gioiosa di festa, la tensostruttura in località Casae.

Smaltita l’euforia del Capodanno, sarà la volta dell’arrivo della Befana che, come Santa Lucia, arriverà in duplice versione: sui pattini e non. Infine per smaltire il panettone ci sarà la possibilità di partecipare alla Lepre Bianca: una corsa ludico sportiva che negli anni è cresciuta tantissimo e che vede anch’essa l’impegno delle associazioni di Vallarsa, i cui volontari sono presenti sul bellissimo percorso alle pendici delle Piccole Dolomiti.

«Tantissime novità anche quest’anno – chiosa l’assessore Rossaro – fra cui un concorso fotografico organizzato dalla Biblioteca comunale, il cui titolo evoca quello che si respira a dicembre e gennaio in Vallarsa: la magia del Natale. Grazie, come sempre, a volontari, associazioni, circoli e Pro Loco, Biblioteca, Apt Rovereto e Vallagarina: tutti per la loro parte contribuiscono a rendere meraviglioso il Natale in Vallarsa».

DICEMBRE

SABATO 2 e DOMENICA 3 – IL PAESE DEI PRESEPI A MATASSONE: Installazione di presepi e piccole natività all’interno del paese; punto ristoro, mercatino di beneficenza, visite guidate del percorso dei presepi / ore 15-19 /ex-Scuole Matassone a cura dei Giovani di Matassone. Mostra visitabile dalle 15 alle 19 nei giorni 8-9-10, 16-17, 23-24, 29-30-31 dicembre e 1-6-7 gennaio.

VENERDÌ 8 – APERTURA STAGIONE PISTA DEL GHIACCIO RIVA ore 14 / Riva / a cura del Circolo Lamber

DOMENICA 10 – ARRIVO DI SANTA LUCIA – ore 15 / Riva / pista del ghiaccio / a cura del Circolo Lamber

MERCOLEDÌ 13 – MERENDA CON ARRIVO DI SANTA LUCIA – davanti alla scuola e alle 18 messa – ore 16:30 / Raossi / a cura di Raossi Iniziative

SABATO 16 e DOMENICA 17 – IL VILLAGGIO DI NATALE A CAMPOSILVANO: Mercatino di Natale itinerante, intrattenimento con musica, calesse per una passeggiata in paese, bevande e cibo caldi, idee regalo, la Natività, atmosfera natalizia in un paesino di montagna. Camposilvano / a cura di Camposilvano è

VENERDÌ 22 È NATALE – Serata di intrattenimento con arrivo di Babbo Natale a cura di Comune di Vallarsa in collaborazione con la scuola Primaria F. Cavallin e le Associazioni della Valle. Ore 18.30 / teatro comunale di S. Anna

MARTEDÌ 26 CONCERTO DI NATALE – ore 20.30 / Chiesa San Floriano Riva / Coro Pasubio

GIOVEDÌ 28 CONCERTO DI CAPODANNO – ore 20.30 / teatro comunale di S. Anna / Orchestra delle Alpi

SABATO 30 – VALLARSA WINTER 2024 – Music live con I RISENTITI. Musica per tutti teatro tenda / loc. Casae, Raossi

DOMENICA 31 – ASPETTANDO L’ANNO NUOVO – Dj set. I migliori dj della Vallagarina si alternano alla consolle per farvi ballare tutta la notte teatro tenda / loc. Casae, Raossi

GENNAIO

VENERDÌ 5 BEFANA – ore 16.30 / Camposilvano / a cura di Camposilvano è

SABATO 6 – BEFANA SUI PATTINI – ore 15 / Riva / pista del ghiaccio / a cura del Circolo Lamber

LEPRE BIANCA 2024 – corsa ludico sportiva con percorso in ambiente naturale innevato alle pendici delle Piccole Dolomiti – partenza e arrivo in località Malga Fratte a cura della Associazione Amici Piccole Dolomiti

DATE APERTURA PISTA DI PATTINAGGIO: dalle 14 alle 18 / Riva di Vallarsa / a cura del Circolo Lamber 8-9-10 / 16-17 / 23 e 30 DICEMBRE 1-7 / 13-14 / 20-21 / 27-28 GENNAIO, 3-4 FEBBRAIO