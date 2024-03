Medicina generale, quattro tirocinanti al corso del Polo Valtellina

martedì, 12 marzo 2024

Sondrio – Il Polo formativo Valtellina preparerà per i prossimi tre anni i tirocinanti che già operano in provincia di Sondrio.

Undici giorni dopo l’inaugurazione ufficiale del nuovo triennio del Corso di formazione specifica in Medicina generale nella sede di Regione Lombardia, ieri il direttore generale Monica Fumagalli, il direttore sociosanitario Roberta Trapletti e il direttore sanitario Anna Maria Maestroni hanno accolto i quattro nuovi tirocinanti iscritti al Polo formativo dell’Asst Valtellina e Alto Lario.

L’inaugurazione locale si è svolta nell’aula strategica del Padiglione est del Presidio Ospedaliero di Sondrio alla presenza della dottoressa Alessandra Rossodivita, referente ospedaliero e della dottoressa Tiziana Panzera, referente didattico. A partire dall’anno formativo 2023/2024, infatti, l’Asst Valtellina e Alto Lario è stata individuata quale Polo formativo locale e con l’inizio del nuovo anno competenze e funzioni relative alla gestione dei medici di assistenza primaria, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale sono passati dalle Ats, Agenzie per la tutela della salute, alle singole Asst del territorio.

È stato il direttore generale Fumagalli a dare il benvenuto ai quattro nuovi tirocinanti, tre donne e un uomo, residenti in Alta Valtellina, due, a Teglio e nel Morbegnese. “È un piacere accogliervi qui oggi all’inizio di questo percorso che vi impegnerà per i prossimi tre anni e che mi auguro soddisferà le vostre aspettative. Come Direzione teniamo molto alla formazione e particolarmente a questo corso che forma i medici di base dei quali abbiamo molto bisogno. Voi siete l’avamposto della sanità sul territorio, i primi a intercettare i bisogni dei cittadini e a dover dare delle risposte: un ruolo fondamentale che, ne sono certa, sarete in grado di svolgere al meglio. Questo corso vi consente di ridurre i tempi e di operare tempestivamente: so che avete già indicato gli ambiti in cui eserciterete, quindi vi auguro buon corso e buon lavoro”.

I quattro tirocinanti, per i prossimi tre anni, seguiranno le lezioni teoriche e affronteranno il tirocinio presso gli Ospedali locali, i Servizi territoriali e gli studi medici di medicina generale. Il percorso formativo si svolge interamente in provincia di Sondrio con modalità diverse per quanto riguarda le lezioni, in presenza e on line, per un totale di 4800 ore. Con i quattro nuovi corsisti, sono complessivamente 17 i medici di medicina generale iscritti al Polo Valtellina, quasi tutti già operativi nelle diverse zone del territorio, come previsto dalla normativa in vigore che consente l’inserimento in organico a partire dall’iscrizione. Nello specifico, erano cinque i tirocinanti nel triennio 2020/2023, due nel 2021/2024, sei nel 2022/2025 e ora quattro.