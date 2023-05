Medicina: congresso nazionale ACD al centro fieristico di Riva del Garda

lunedì, 8 maggio 2023

Riva del Garda (Trento) – Studio, ricerca e una qualità della vita migliore grazie alla medicina al centro del XXII congresso nazionale ACD, presso il centro fieristico di Riva del Garda (Trento). La medicina è in continua evoluzione grazie al contributo della tecnologia, e consolidare le conoscenze di chi vive ogni giorno a contatto con pazienti bisognosi di cure è di vitale importanza. La qualità della vita di ciascuno di noi è obiettivo di crescita.

Durante il fine settimana si è concluso il XXII Congresso Nazionale dell’Area Culturale Dolore e Cure Palliative con un riscontro assai positivo da parte di aderenti e organizzatori. Sono stati circa 500 i professionisti, provenienti da tutta Italia, che hanno potuto perfezionare e discutere un argomento di riscontro quotidiano nella pratica clinica, quale quello del dolore. Il tema è stato trattato in tutte le sue declinazioni dai massimi esperti nazionali nel campo del dolore acuto e cronico, delle tecniche interventistiche e delle cure palliative. L’importanza di tale argomento è motivata dalla prevalenza sempre più ampia del dolore e delle sue ricadute sull’attività quotidiana e lavorativa che riguarda, secondo i più recenti dati Istat, oltre 20 milioni di italiani causando una grave disabilità in più di 3 milioni di persone in Italia.

“Gli anestesisti-rianimatori sono un punto di riferimento del cittadino-paziente – ha affermato il Presidente di SIAARTI Antonino Giarratano – “che ha il diritto di vedere trattato il proprio dolore e sono punto di riferimento delle nuove generazioni di Medici che diagnosticano e trattano le sindromi dolorose più complesse. L’appuntamento annuale dell’Area culturale dolore di SIAARTI mira a mettere assieme pazienti e medici affinché la politica sanitaria adegui e finalizzi i percorsi diagnostico terapeutici in modo uniforme sul territorio nazionale”.

In particolare, si sono affrontati temi come la modalità di codifica delle prestazioni e progetti di sviluppo futuri nel nostro Paese, lezioni pratiche sul dolore nel paziente oncologico, sulle simultaneous care e sui bisogni insoddisfatti dei pazienti affetti da tumore, esposti dal presidente nazionale della Società Scientifica di Cure Palliative Gino Gobber e da alcuni suoi colleghi qualificati.

Il Congresso si è poi concluso con la discussione sulle innovazioni tecnologiche più recenti, quali quelle basate sull’intelligenza artificiale e la realtà virtuale, che stanno trovando applicazione anche nella medicina del dolore, e che hanno goduto di un’ampia quanto frequentata area espositiva.

Il prossimo appuntamento in programma al Palazzo dei Congressi è la IV Conferenza Internazionale per la Tecnologia delle Biorisorse per la Bioenergia, Bioprodotti e Sostenibilità ambientale, organizzata da Elsevier e che, dal 14 al 17 maggio, vedrà ospiti della nostra bellissima destinazione oltre 150 professionisti.