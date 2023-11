Media Valtellina: sottoscritto il patto di sicurezza urbana

mercoledì, 8 novembre 2023

Sondrio – E’ stato sottoscritto oggi in Prefettura a Sondrio il patto di Sicurezza Urbana per la Media Valtellina, alla presenza del prefetto Roberto Bolognesi, i sindaci di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tovo di Sant’Agata, Tirano, Vervio, Villa di Tirano e il Commissario Straordinario della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Scopo del Patto, che individua in Tirano il Comune capofila, è quello di potenziare le sinergie finalizzate allo svolgimento, nei territori dei dodici Comuni interessati, di interventi in materia di sicurezza urbana volti essenzialmente a: implementare i servizi di controllo del territorio sull’intero mandamento della Comunità Montana di Tirano mediante appositi servizi aggiuntivi prestati dagli appartenenti alla Polizia locale dei Comuni ove è presente un comando di Polizia locale; effettuare controlli mirati in base alle esigenze rappresentate dai sindaci dei vari Comuni anche da valutarsi in apposite riunioni del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; agire in sinergia con le Forze di Polizia operanti sul territorio per armonizzare i servizi e pianificare eventuali controlli congiunti al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, valutando obiettivi specifici e condivisi; migliorare gli standard di sicurezza urbana mediante la condivisione dei dati, della modulistica e delle procedure amministrative in dotazione ai singoli Comandi.

Al fine di promuovere le migliori sinergie operative è anche prevista la costituzione in Prefettura di un’apposita “Cabina di Regia” composta dai rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale.

I Patti per la sicurezza si qualificano quali “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” per la gestione delle problematiche afferenti la sicurezza nei centri urbani con l’obiettivo di: prevenire i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso servizi e interventi di prossimità a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; promuovere il rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresa l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché di altri fenomeni che possano arrecare turbativa all’ordine pubblico; promuovere il rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione tra istituzioni e amministrazioni locali.

Alla sottoscrizione del Patto locale di Sicurezza, che avrà una durata di 5 anni, hanno preso parte anche il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza.