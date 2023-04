Matrimoni: Ecco quali sono i nuovi trend

mercoledì, 26 aprile 2023

Il settore dei matrimoni non conosce crisi, sono sempre più le coppie che ogni anno si promettono amore eterno. Organizzare un matrimonio oggi è molto più impegnativo di una volta: l’avvento dei social, le nuove tecnologie e l’attenzione crescente per la cura dei dettagli hanno trasformato le nozze in una festa che tutti si aspettano impeccabile. Se è vero che la scelta della location, dell’allestimento, del menu e via dicendo sono prioritarie è pur vero che la cosa a cui si dà maggiore importanza, durante i preparativi, resta l’abito da sposa.

L’offerta di abiti da sposa nei più importanti atelier è vasta e cerca di rispondere ai gusti di ogni cliente; d’altronde non vi è donna al mondo che non cerchi il meglio quando si tratta dell’abito più importante. Le future spose possono trovare un alleato anche nel web, come la possibilità già online di scoprire collezioni o di prenotare appuntamenti in atelier con molta facilità. Se, ad esempio, si cercano abiti da sposa Bolzano o in tante altre città, basteranno pochi clic per iniziare a veder realizzato il proprio sogno. Come già detto i matrimoni sono diventati veri e propri incubatori di creatività ed è durante la loro organizzazione che vengono fuori le idee più originali.

In questo articolo abbiamo selezionato i nuovi trend in fatto di matrimoni, creando possibili ispirazioni per dare al proprio matrimonio un tocco di originalità.

3 giorni a far festa

Si dice che i festeggiamenti diano la sensazione di durare sempre troppo poco e questo vale per compleanni, lauree, anniversari e certamente anche per i matrimoni. Sono state le influencer, forse, le prime a trasgredire le regole e trasformare i ricevimenti nuziali (da sempre durati un’intera giornata o, delle volte, anche solo mezza) in interminabili festeggiamenti di 3 giorni. Questo trend non è passato inosservato alle vere wedding addicted che, pur non essendo delle star di Instagram, hanno imitato l’idea. Cosa succede in questi 3 giorni? Semplice, ci si diverte e si coccola gli invitati come mai prima si era fatto. Ovviamente molto dipende dalla capacità di spesa degli sposi. Tuttavia di solito si procede accogliendo gli ospiti la sera prima e organizzando per loro una cena speciale, il giorno dopo è dedicato alla celebrazione vera e propria e l’ultimo giorno è previsto un pranzo con familiari e amici più stretti. Fra le idee più originali e che hanno riscontrato maggiore interazione sui social vi è il wedding picnic.

Ecologia ed etica

Nell’era della sostenibilità, ecologia ed etica non potevano non fare capolino anche all’interno dei matrimoni rivoluzionando il settore. L’attenzione all’ambiente per molti sposi è fondamentale e sono sempre di più le coppie che, ad esempio, preferiscono banchetti con prodotti biologici a chilometro zero, un trend a cui hanno aderito con piacere agriturismi e masserie. Ci sono poi spose particolarmente amanti della natura e attente al Pianeta che scelgono di indossare abiti di seconda mano o vintage o, perché no appartenuti a mamme o nonne. Tra i trend che stanno avendo più successo vi è quello di rinunciare alle classiche bomboniere e optare per quelle solidali, che consistono nel devolvere una certa somma a sostegno di una causa solidale e informare gli invitati dell’iniziativa.

Tantissimi fiori

I fiori erano e sono tuttora protagonisti indiscussi delle nozze. Oltre a ritrovarli negli addobbi o nelle composizioni che fanno da centro tavola sono presenti anche con le partecipazioni o come elementi di decoro nel tableau. Tra i fiori più richiesti per il bouquet vi sono: gypsophila, lobularia maritima e myosotis. Si tratta di fiori dalla forte impronta vintage, perfetti per un matrimonio country. Scegliere i fiori che meglio si adattano allo stile delle proprie nozze non è un problema, date le varietà che la natura offre; l’importante è che i fiori siano tanti, profumati e protagonisti.

