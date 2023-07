Marmolada, radar avvia il monitoraggio del ghiacciaio

lunedì, 10 luglio 2023

Canazei (Trento) – Sulla Marmolada è stata testata un’apparecchiatura radar in grado di penetrare il ghiaccio e analizzare quello che accade sotto la superficie: uno strumento che potrebbe quindi rivelarsi utile per il monitoraggio del ghiacciaio e per verificare la presenza di acqua.

Alla missione, che ha visto impegnato il Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento, ha partecipato personale del Servizio Prevenzione Rischi e Cue-Protezione civile provinciale – assieme a ricercatori dell’Università di Trento, in particolare il professor Lorenzo Bruzzone del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione – responsabile del Remote Sensing Laboratory. I dati acquisiti sono ora oggetto di analisi da parte dei ricercatori dell’Università; l’obiettivo è capire se uno strumento di questo tipo può servire per il monitoraggio del ghiacciaio, fornendo informazioni sul suo spessore e sulla presenza di acqua al suo interno.

Lo studio è all’inizio e se il risultato fosse positivo il sistema potrebbe essere impiegato in futuro anche montato su un drone.

Il principio su cui i basa l’apparecchiatura utilizzata sorvolando la Marmolada, naturalmente con dimensioni e caratteristiche diverse, è lo stesso di Rime (Radar for Icy Moon Exploration), il radar spaziale che è stato ideato e studiato da un team di scienziati internazionali sotto la guida di Lorenzo Bruzzone e che è in viaggio con la sonda Juice (JUpiter ICy moon Explorer) verso le lune di Giove, con arrivo previsto nel 2030, proprio per verificare cosa si cela sotto la superficie.