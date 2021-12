Maratona in Trentino: vaccinate quasi 70mila persone in 5 giorni

mercoledì, 8 dicembre 2021

Trento – Sfiorano quota 70mila le persone vaccinate, 4.019 le prime dosi: questi i numeri totali alle 18 dell’ultimo giorno di maratona vaccinale del Trentino. A meno di sei ore dalla chiusura della maratona sono 55.157 le vaccinazioni totali con prenotazione e 14.303 somministrazioni a persone senza prenotazione.

Questa sera tutti i centri chiuderanno alle ore 21 tranne il centro di Lavis (Trento) che rimane aperto fino alle ore 24, orario in cui la maratona sarà ufficialmente chiusa. Ma la possibilità di effettuare la vaccinazione non si conclude alla mezzanotte di oggi: da domani, infatti, le somministrazioni continueranno nei consueti 12 centri vaccinali dell’Apss solamente su prenotazione al Cup-online.

Chi ha più di 12 anni e non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale può prenotare prima e seconda dose. Possono prenotare la dose «booster» di richiamo (terza dose) tutti gli over 18. Per effettuare la dose terza devono essere trascorsi 150 giorni (cinque mesi) dall’ultima somministrazione.

Per prenotare basta collegarsi al Cup-online dell’azienda sanitaria all’indirizzo: https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home.

Il sistema di prenotazione Cup verifica l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose.

Al momento della vaccinazione è importante portare con sé la tessera sanitaria, il modulo del consenso e la scheda anamnestica già compilati.

Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 sono scaricabili dal sito dell’Azienda sanitaria:

https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19

Centri vaccinali

Arco Via Aldo Moro 95

Borgo Valsugana Via Giuseppe Gozzer 39

Pergine Valsugana Via Spolverine 84 Pergine Valsugana

Cavalese Via Bronzetti 64 (Centro congressi Palafiemme)

Cles Viale Degasperi 163 (CTL)

Malè Via IV novembre 8

Mezzolombardo Via degli Alpini 7 (Centro servizi sanitari)

Rovereto Viale della Vittoria 102/A (ex Manifattura)

Sèn Jan Strada di Pre de Gejia 4

Tione Via Roma 7 (Cinema teatro)

Tonadico Via Rivetta al Prà 7

Trento Mattarello località San Vincenzo