Maratona di raccolta rifiuti, ultima tappa da Malegno a Gandino

lunedì, 17 aprile 2023

Malegno (Brescia) – Partirà da Malegno (Brescia) venerdì 5 maggio l’ultima tappa della Keep Clean and Run for Peace 2023, la maratona di raccolta rifiuti che dal 2015 attraversa l’Italia, e non solo, per sensibilizzare contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in natura.

L’INIZIATIVA – KCR (Keep Clean and Run) rappresenta l’evento di lancio di Let’s Clean Up Europe, campagna di sensibilizzazione europea coordinata da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale che intende unire tutte le azioni di clean-up e di plogging organizzate in Europa.

Così, sabato 29 aprile insieme alla partenza ufficiale del KCR, partirà anche l’edizione 2023 di Let’s Clean Up Europe in un luogo dal forte potere simbolico: Malga Ciapela, sotto il ghiacciaio della Marmolada, tragico esempio dell’effetto del surriscaldamento globale sulle nostre montagne. Il percorso si svilupperà poi in sette tappe, che, attraversando il Trentino, giungeranno nel bresciano e nel bergamasco, per concludersi con un evento finale venerdì 5 maggio a Gandino (Bergamo). Il suggestivo paesaggio montano sarà la cornice di tutto il tracciato del KCR23, che toccherà luoghi di autentica bellezza come la Val di Fassa, la Val di Fiemme, la Valsugana per passare a Trento (con un arrivo in occasione del Trento Film Festival), e poi il lago di Ledro, il lago di Idro, fino alla conca del Farno e alla Val Gandino.

IL TRACCIATO – Lungo il tracciato sono inoltre stati individuati 14 laghi nei quali verrà effettuato un campionamento per verificare la presenza di microplastiche, in collaborazione con il Dipartimento Scienze e Politiche Ambientali dell’Università Statale di Milano, sotto la direzione del prof. Marco Parolini. I risultati di questa ricerca saranno poi pubblicati, dando vita ad una vera e propria attività di citizen science, in cui i cittadini coinvolti dalla manifestazione diventeranno ricercatori per un giorno, per aiutare a comprendere meglio insieme gli effetti dell’inquinamento in ambienti apparentemente incontaminati.

La carovana di Keep Clean and Run, infatti, coinvolgerà il territorio così da renderlo protagonista del cambiamento, insegnando a tutti, a partire dai bambini e dalle bambine delle scuole, un gesto semplice e rivoluzionario: piegare le gambe e raccogliere i rifiuti abbandonati a terra e, se possibile, differenziarli.

Roberto Cavallo, eco-atleta, sarà accompagnato lungo tutte le tappe da Vitor Pereira, runner sensibile ai temi ambientali, da Gianmarco Maraviglia, fotografo di fama internazionale, e da tutti coloro che vorranno correre e ripulire un tratto di percorso insieme. Visitando il sito www.keepcleanandrun.com, è possibile scaricare i tracciati GPS che i corridori seguiranno e le tabelle contenenti i passaggi e gli orari di arrivo e partenza

TAPPA MALEGNO – La tappa di Malegno partirà per le 8 dalle Scuole elementari e medie in via Cava 7. Roberto Cavallo sarà “scortato” dai volontari del nostro piedibus e dai ragazzi delle scuole elementari e medie, assieme ai quali si svolgerà una piccola dimostrazione di pulizia dei giardini posti attorno all’edificio scolastico ed alla palestra, organizzata assieme alla Comissione Ambiente del Comune di Malegno. A seguire la comitiva proseguirà la sua corsa attraversando la Valle Camonica, con sosta nei Comuni di Darfo Boario Terme e Costa Volpino, fino a giungere all’arrivo di tappa previsto a Gandino.

Per il Comune di Malegno è l’occasione per rimarcare la necessità di investire nella direzione ambientale, attraverso politiche territoriali che incentivino chi riduce la quantità di rifiuti prodotti. Anche per il 2022 Malegno è Comune rifiuti free, con i suoi 59 kg/abitante/anno di frazione secca, segno di un lavoro importante dei cittadini.

di Ch. P.