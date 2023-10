venerdì, 13 ottobre 2023

Brescia – Maratona del donatore alla scuola Pol.G.A.I. di Brescia. Oggi quasi 70 giovani allievi poliziotti si sono recati nella sede di Avis di Brescia per compiere il grande gesto di solidarietà, tanti per la prima volta, tutti per la prima volta in divisa.

Dopo la grande partecipazione e l’entusiasmo delle scorse edizioni torna la “Maratona del Donatore” giunta alla settima edizione. “DonatoriNnati Polizia di Stato” torna in campo con gli Allievi Agenti del 223° Corso della Scuola Pol.G.A.I. di Brescia in contemporanea con la Scuola per il Controllo del territorio di Pescara, col centro Addestramento e Istruzione di Abbasanta, e con le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza Trieste e Vibo Valentia.

Sarà presente per un saluto il Signor Questore della provincia di Brescia Eugenio Spina il quale ha voluto personalmente ringraziare i giovani allievi agenti che si apprestano al grande gesto del Dono del sangue.

Grande soddisfazione del Presidente Nazionale DonatoriNati della Polizia di Stato Claudio Saltari: “Nessuno può dirsi troppo povero per poter donare il sangue e nessuno può dirsi troppo ricco da non averne bisogno.

Donare il sangue significa prendere a cuore l’esistenza di persone messe alla prova dalla vita, la Polizia di Stato è da sempre sensibile a questo tema e mette a disposizione le Sue energie migliori”.

Gianluca Cioè, Presidente DonatoriNati Lombardia in servizio alla Scuola di Polizia bresciana, Coordinatore nazionale e ideatore della Maratona, sottolinea la preziosa collaborazione dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato grazie al quale si è oltrepassato il traguardo dei 3000 donatori dalla prima edizione: “Esserci

Sempre è uno stile di vita, donare il sangue un gesto di solidarietà sempre più frequente nella quotidianità, ed è questo il nostro messaggio ed il nostro obiettivo”

“Diventare Donatore è un gesto di solidarietà per gli altri e per sé stessi. Costa poco e vale una vita, basta metterci il cuore” – afferma il Direttore della Scuola Pol.G.A.I. di Brescia Primo Dirigente della Polizia di Stato CANU Francesca.

La Maratona del Donatore rafforza la collaborazione, in corso da diversi anni, tra l’associazione DonatoriNati e l’Avis Provinciale Brescia, unite nell’impegno comune della salute della collettività. “E’ un onore per la nostra associazione condividere con DonatoriNati e la Scuola Pol.G.A.I di Brescia l’obiettivo di aiutare persone in difficoltà, malati bisognosi di sangue”, sottolinea il presidente Avis, Gabriele Pagliarini. “Mettiamo a disposizione la nostra struttura per una raccolta che risulta speciale sotto diversi punti di vista. Ci sono giovani in divisa che hanno scelto di dedicare la loro vita alla legalità, all’ordine pubblico, al benessere della comunità.

La donazione di sangue rappresenta un ulteriore slancio di civismo e altruismo, un forte esempio per tanti altri giovani”. Questa giornata di donazione è un contributo fondamentale. “Siamo certi che la generosa maratona dei giovani allievi della Pol.G.A.I possa essere uno stimolo per le donazioni”.