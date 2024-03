martedì, 26 marzo 2024

Lumezzane (Brescia) – Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla Sp79 Sabbio Chiese-Lumezzane. È entrata nel vivo la manutenzione straordinaria di cui sarà oggetto il ponte sulla Sp79 Sabbio Chiese – Lumezzane. Il progetto esecutivo è stato già predisposto e consegnato e, dopo l’approvazione, sarà possibile procedere con l’indizione della gara d’appalto. Sul manufatto, situato in territorio di Lumezzane, sono state innanzitutto condotte le verifiche nell’ambito dell’accordo tra Provincia di Brescia e Dipartimento di Ingegneria Civile Architettura Territorio Ambiente Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia, siglato per la sicurezza e delle strutture dei ponti e dei viadotti di competenza della Provincia.

Dopo gli accertamenti tecnici, l’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e si è provveduto ad assegnare l’incarico di progettazione. In particolare si è proceduto, tra l’altro, a prelievi sui materiali dell’infrastruttura per condurre analisi di laboratorio. Sono stati condotti carotaggi sul calcestruzzo per la valutazione della resistenza con prove di schiacciamento e carbonizzazione, controlli sulla presenza di corrosione in atto nelle armature e indagini endoscopiche sulle strutture in calcestruzzo, praticando fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm), appositamente eseguiti, oppure utilizzando lesioni e/o cavità esistenti. In base agli elementi raccolti, l’incaricato della progettazione, con il coinvolgimento del Comune di Lumezzane per quanto riguarda le autorizzazioni agli accessi in aree private durante i lavori, ha redatto il progetto esecutivo che prevede, tra l’altro, oltre al rifacimento del manto stradale, la sostituzione dei giunti e delle barriere stradali, l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura con malta anticorrosiva e il ripristino dei copriferro con malta cementizia. Il progetto contempla altresì la formazione di un sistema di drenaggio delle pile (i sostegni verticali dell’impalcato) e la realizzazione di sistemi di tirantature diffuse a nastro, in acciaio inossidabile, a rinforzo della struttura.

“Si tratta di meticoloso intervento di manutenzione straordinaria che conferirà maggiore sicurezza nell’attraversamento del ponte – ha spiegato il consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Paolo Fontana – nell’ambito di un piano ad ampio raggio per la sicurezza stradale che la Provincia ha individuato come priorità dell’intero territorio. Il costante monitoraggio dei manufatti (sono 400 i ponti e i viadotti di competenza della Provincia), realizzato con l’Università degli Studi, e la rapidità di intervento rappresentano il valore aggiunto all’attenzione posta dalla Provincia di Brescia all’incolumità dei cittadini e all’ottimizzazione dei collegamenti stradali.”