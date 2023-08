Manutenzione delle strade, interventi in provincia di Bolzano

mercoledì, 23 agosto 2023

Bolzano – La Giunta provinciale ha approvato il secondo programma aggiuntivo 2023 per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade statali e provinciali dell’Alto Adige per un totale di 3,6 milioni di euro. Inoltre, la Giunta provinciale ha autorizzato il direttore del Servizio strade della Provincia Philipp Sicher ad apportare eventuali modifiche, ad esempio nel caso in cui siano necessari interventi urgenti.

Intervenire rapidamente per una maggiore resilienza

“Il nostro obiettivo più importante non è solo quello di migliorare la sicurezza degli utenti della strada, ma anche la resilienza della rete stradale. Ogni intervento, per quanto piccolo, contribuisce a questo obiettivo”, sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider. “In più, è importante anche poter intervenire rapidamente in caso di danni, – afferma l’assessore provinciale – come quelli provocati di recente dal maltempo; quanto più velocemente ed efficacemente ripariamo le strade, tanto più a lungo le infrastrutture rimarranno utilizzabili e resistenti”.

Per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali sono stati stanziati circa 2 milioni di euro e per quelli di manutenzione straordinaria delle strade statali 1,8 milioni di euro.

Con 2,3 milioni di euro, la maggior parte del budget aggiuntivo sarà utilizzato per interventi sul manto stradale e sul corpo stradale. 656.482 euro saranno utilizzati per migliorare i guardrail e 64.872 euro per lavori di stabilizzazione dei pendii. Per quanto concerne la suddivisione tra le varie zone della provincia, la parte del leone, 873.193 euro, spetta alla Val Venosta. “Tuttavia, – come sottolinea Alfreider – sono previsti interventi in tutti i comprensori della provincia”.­