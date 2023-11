Maltempo, stato di calamità anche per la Valle Camonica

venerdì, 10 novembre 2023

Brescia – Stato di calamità per i Comuni della Valle Camonica e della provincia di Brescia colpite dall’ondata di maltempo lo scorso mese di luglio. Il decreto del governo consentirà alle aziende colpite dai danni alle strutture, quindi non assicurabili, di avanzare la richiesta di ristoro allo Stato. Tra queste figurano aziende dalla Valle Camonica e dell’Alto Sebino.

“Ringrazio il ministro per aver accolto la nostra richiesta – commenta l’assessore regionale Beduschi – arrivata dopo un paziente lavoro di raccolta delle segnalazioni delle aziende agricole. Il maltempo di luglio ha colpito al cuore il settore primario proprio nel pieno della stagione.”

Nella provincia bresciana i danni principalmente da grandine e da vento sia per quanto riguarda le colture sia per le strutture, macchine, scorte e attrezzi. Il totale delle segnalazioni pervenute alla Regione è di 1099, di cui 681 per danni alle strutture. Il decreto riguarda le strutture, non assicurabili in forma agevolata, per le quali sono stimati danni pari a circa 61 milioni di euro, cui si sommano 243.000 euro di danni alle infrastrutture irrigue come argini e canali.

“Per quanto riguarda i danni alle colture che le norme escludono dai ristori in quanto assicurabili – hanno commentato i Consiglieri regionali Giorgio Bontempi, Diego Invernici, Carlo Bravo – confermiamo che Regione Lombardia aveva richiesto tempestivamente la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 102/2004, che permetterebbe di garantire una copertura finanziaria anche alle aziende sprovviste di polizze, molte delle quali sono state costrette a non stipularle spinte dagli alti costi di adesione in un periodo di grandi difficoltà economiche per il settore. Vicini alle nostre imprese ed ai territori ed un segnale concreto per supportare le nostre eccellenze locali”.

“Su questo aspetto – conclude Beduschi – è inevitabile anche una riflessione sulla necessità di permettere alle aziende di usufruire il più possibile di polizze di copertura. In un anno di lavoro il governo ha dovuto affrontare almeno tre emergenze devastanti dovute al maltempo, a testimonianza di come quella che continuiamo a chiamare emergenza stia diventando purtroppo normalità, in un contesto normativo e finanziario che non è purtroppo sempre adeguato ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico”.