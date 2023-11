Maltempo: Paspardo rialza la testa, riaperta la Sp5 a Borno

lunedì, 6 novembre 2023

Borno (Brescia) – E’ stata riaperta la strada provinciale 5 da Paline di Borno alla Val di Scalve, mentre domani prenderanno avvio i lavori sulla provinciale 88 a Paspardo, dove si è verificato lo smottamento venerdì sera, che ha investito una vettura, con il conducente che è uscito incolume.

PASPARDO – In Valle Camonica la situazione più complessa, dopo l’ondata di maltempo, è a Paspardo, dove in mattinata c’è stato un incontro con il sindaco Fabio De Pedro, la vice Caterina Dassa, Gian Battista Sangalli della Comunità Montana Valòle Camonica, Enrica Savoldi della Provincia di Brescia, tecnici e geologi per fare il punto sulla situazione e definire le opere più urgenti. L’Amministrazione comunale ha aperto due procedure di Pronto intervento con Regione Lombardia.

Tra le emergenze quella d’acquedotto dove il Comune è corso ai ripari nelle ultime ore per il ripristino del servizio, anche se l’acqua deve essere bollita a fini domestici. La Provincia di Brescia con la dirigente Enrica Savoldi, ha indicato le opere sulla Sp88: sarà necessaio prima di intervenire deviare il corso del torrente, mentre la Comunità Montana sta definendo le opere sul dissesto idrogeologico. Il sindaco ha posto l’accento sulla necessità di garantire il servizio di trasporto pubblico con Capo di Ponte, per quanto riguarda gli studenti sarà garantito un servizio bus che da Paspardo scende a Capo di Ponte e risale passando da Nadro e Ceto a Cimbergo. “Stiamo facendo i massimi sforzi per limitare i disagi in questa situazione di emergenza”, sottolinea il sindaco Fabio De Pedro.

BORNO – Alle 18 ha riaperto la Sp5 da Borno alla Val di Scalve. Secondo la Provincia di Brescia lo stato di avanzamento dei lavori consente di poter aprire la strada al transito, con senso unico alternato, nelle fasce orarie non lavorative. Si potrà, quindi, transitare tra le 12 e le 13 e dalle 18 alle 8. Nel fine settimana si potrà transitare senza limiti di orario, sempre con senso unico alternato.

La strada era stata chiusa a causa di una frana, scesa dal versante a monte, nella serata di giovedì 26 ottobre. Le forti piogge dei giorni scorsi hanno ritardato l’avvio dei lavori, iniziati lunedì 30 ottobre. La durata stimata dei lavori è di 15 giorni.

di Da. Pa.