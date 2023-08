Maltempo, la situazione aggiornata in provincia di Sondrio tra esondazioni, strade chiuse, distacco di ghiacciaio ed evacuazioni

lunedì, 28 agosto 2023

Valfurva – In considerazione dell’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore i territori della Valtellina e Valchiavenna, il Prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha convocato una riunione di protezione civile per fare il punto della situazione anche alla luce degli eventi che stanno interessando i Comuni di Valdisotto, Bormio e Valfurva a causa delle intense precipitazioni che hanno superato i 200 ml nelle 24 ore.

Alla riunione, tenutasi sia in presenza sia in videoconferenza, hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Provincia, i rappresentanti dell’UTR di Regione Lombardia, di ARPA e della Protezione Civile Regionale, i Sindaci dei cinque Comuni capoluogo di mandamento e gli altrettanti Presidenti delle Comunità Montane e dell’A.N.A.S.

LA SITUAZIONE

Nel corso della riunione si è appreso che l’esondazione del torrente Frodolfo, in località Santa Lucia, alla confluenza con l’Adda, nel territorio dei Comuni di Valdisotto e Bormio, ha comportato l’evacuazione a titolo precauzionale delle abitazioni ivi presenti per un totale di circa 20 persone, ricollocate in luoghi sicuri presso familiari e amici.

Nel Comune di Valfurva, invece, l’esondazione del torrente ha comportato l’allagamento di alcuni seminterrati di strutture alberghiere ed a scopo precauzione 16 ospiti presenti sono stati evacuati e spostati in altre strutture.

Per quanto riguarda la viabilità, invece, in Comune di Valdisotto, la S.S. 38 dello Stelvio è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia dal Km 99+800 al Km 100+200 a causa dell’allagamento della sede stradale.

L’A.N.A.S. ha posizionato dei manufatti (New Jersey) per rinforzare l’argine del fiume tracimato ed evitare ulteriori criticità. Il traffico ordinario, pertanto, al momento è deviato su una strada alternativa presidiata dalle Forze dell’Ordine; mentre, per quanto riguarda i mezzi “pesanti”, quelli sotto i 12 metri continuano ad attraversare la galleria “Oga” in località “Le Motte” a differenza di quelli sopra i 12 metri che al momento sono deviati presso il parcheggio dello stabilimento “Levissima” non potendo gli stessi impegnare le gallerie.

Nel territorio del Comune di Madesimo, in Valchiavenna, si è registrato un distacco dal Ghiacciaio presente sul Pizzo Ferré in Valle Spluga, con il conseguente innalzamento della portata dei torrenti Liro e Schirasolo. Al momento il Passo dello Spluga rimarrà chiuso almeno fino alle ore 17 odierne.

ALLERTA ROSSA

Nel corso della riunione, i rappresentanti della Protezione Civile regionale nonché quelli del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia hanno comunicato di aver emesso un nuovo bollettino meteo con il quale viene confermata l’allerta “rossa” in Valchiavenna fino alle ore 9 del 29 agosto 2023 per rischio idrogeologico, mentre permane quella “arancione” per le restanti zone omogenee coincidenti con i territori dell’Alta, Media e Bassa Valtellina.

E’ stato rinnovato l’invito, pertanto, per tutta la popolazione a seguire le indicazioni che saranno impartite dai Sindaci con apposite ordinanze sindacali, tra le quali il divieto di utilizzo delle piste ciclo-pedonali ubicate in prossimità dei corsi d’acqua. Al termine della riunione il Prefetto, accompagnato dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco si è recato nei Comuni di Bormio Valdisotto e Valfurva, per un sopralluogo sulle zone colpite dalle esondazioni.