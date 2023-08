Maltempo e ripristino edifici pubblici: finanziamento regionale al Comune di Ossimo

martedì, 29 agosto 2023

Ossimo (Brescia) – Il Comune di Ossimo è stato inserito da Regione Lombardia tra i beneficiari di finanziamenti per lavori di somma urgenza su edifici pubblici che ospitano scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, danneggiate dal maltempo.

Sono stati effettuati lavori per i danni subiti dal maltempo il 13 luglio scorso, con ripristino dell’edificio che ospita la scuola primaria di Ossimo Inferiore, ma anche opere sulla palestra. I fondi regionali inoltre, andranno anche per quanto effettuato sulla biblioteca di Ossimo Inferiore adibita a mensa scolastica e area municipio. Il costo degli interventi supera i 40mila euro.

“I lavori – spiega il sindaco di Ossimo, Cristian Farisè (nella foto )– li abbiamo messi subito in cantiere, soprattutto per la messa in sicurezza, inoltre come Amministrazione comunale siamo intervenuti per il ripristino e consentire di avviare in tranquillità l’anno scolastico”. “Abbiamo presentato la domanda di contributo regionale – conclude il sindaco di Ossimo – per i danni subiti dal maltempo e l’assessorato competente ha accolto la richiesta e finanzierà in toto i lavori che abbiamo effettuato”.

di A. Pa.