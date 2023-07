Maltempo: conta dei danni a Malegno, Ossimo e Borno

venerdì, 14 luglio 2023

Borno (Brescia) – Conta dei danni nei Comuni della Media Valle Camonica, in particolare a Malegno, Ossimo e Borno. Durante la serata di mercoledì scorso i territori di molti comuni della Media Valle Camonica, appartenenti all’Unione dei comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica, con particolare veemenza per quelli della fascia di Malegno, Ossimo e Borno, sono stati oggetto di un evento atmosferico straordinario, con forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e grandine di eccezionali dimensioni, superiori ai 5 cm di diametro.

L’Unione dei comuni degli Antichi Borghi ha scritto, a nome dei comuni interessati, a Dipartimento Protezione civile, Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Camonica per manifestare la difficile situazione sia per gli enti pubblici sia per i cittadini, a seguito dell’evento naturale straordinario.

A seguito di questi eventi – scrive Paolo Erba, presidente dell’Unione dei comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica nella lettera inviate alle istituzioni – “emerse le seguenti criticità: danni su automobili, tegole, lucernari, pannelli solari e fotovoltaici. In alcuni casi segnalati anche danni significativi ai tetti, con relativa parziale compromissione delle rispettive abitazioni”.

“Di particolare entità – prosegue la lettera – i danni relativi agli impianti fotovoltaici di proprietà comunale: i nostri comuni hanno durante questi anni effettuato molti interventi in campo energetico ambientale (nei tre comuni superiamo i 2.000Mwh annuali prodotti), creando un processo virtuoso anche dal punto di vista economico. I danni sul patrimonio relativo agli impianti fotovoltaici di proprietà comunale fa emergere fortemente la preoccupazione della sostenibilità dei bilanci comunali”.

Inoltre un movimento franoso lungo la strada comunale di Bagnolo-Pile-Pratlong, in comune di Malegno. Dopo sopralluogo con i tecnici di Comunità Montana per capire la situazione e definire modalità per metterla in sicurezza, la strada, di natura agro silvo-pastorale, resta chiusa.

E’ in atto il conteggio reale dei danni, in evoluzione anche per il tipo di interventi necessari per acquisire i dati. I comuni stanno inviando le schede RasDa per la definizione precisa di tali danni.