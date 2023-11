Maltempo, chiuse le strade del passo San Marco e dello Stelvio

giovedì, 2 novembre 2023

Albaredo San Marco (Sondrio) – La strada del Passo San Marco è stata chiusa per le precipitazioni nevose che stanno interessando in queste ore il Nord Italia, partendo dai 1700 metri di quota. Sulla statale 470 ‘della Valle Brembana e del Passo San Marco’ è chiusa al transito sia la parte alta valtellinese che il tratto compreso tra il km 61 e il km 72, nel territorio di Averara (Bergamo), a causa delle precipitazioni nevose.

Chiusa sempre per neve la statale 38 che porta da Bormio al passo Stelvio e sono sotto osservazione anche le altre strade dei valichi alpini, in particolare quella del Passo Mortirolo e dello Spluga. Invece la strada del Crocedomini è stata chiusa l’altro ieri per la stagione invernale e in precedenza analogo provvedimnento per Gavia e Vivione.