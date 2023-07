Maltempo, chiusa la rotatoria e la Sp 45bis a Poncarale: interventi dei vigili del fuoco

venerdì, 21 luglio 2023

Poncarale (Brescia) – Dopo l’ondata di maltempo che ha interessato il Bresciano, la Provincia di Brescia è intervenuta sulla Sp 45bis a Poncarale (Brescia) e chiuso la rotatoria del castello Brescia Sud della A21 fino alla rotatoria di Poncarale all’interazione con la Sp24 per Montirone-Ghedi.

Rimarrà chiusa per tutta la notte e, probabilmente, in base ad accertamenti tecnici, fino a domenica sera per un intervento di messa in sicurezza della strada a seguito dell’evento meteorologico odierno.

Nella giornata odierna, a causa del forte maltempo che sta imperversando sulla nostra regione sono stati effettuati 130 interventi di cui 45 alberi pericolanti, diversi soccorsi a persona, 5 interventi per liberare alcune linee elettriche, due incidenti con mezzi pesanti, decine di dissesti e tetti divelti, alcuni incendi contatori e linee gas danneggiate da caduta alberi. Oltre ad alcuni recuperi di persone bloccate all’interno di auto. Si segnala anche un incendio alla copertura della chiesa di Lonato colpita da un fulmine. Al momento abbiamo circa 131 interventi con un secondo evento in arrivo.

Presso il Comando vigili del fuoco di Brescia è stata attivata la Sala crisi con l’attivazione di ulteriori 3 postazioni per la gestione degli interventi.