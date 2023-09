Maltempo, allerta gialla per le prossime 24 ore in Trentino

giovedì, 21 settembre 2023

Trento – Allerta maltempo per l’intera giornata di domani, venerdì 22 settembre, su tutto il territorio provinciale. Umidi flussi sud occidentali interesseranno le Alpi fino a sabato e risulteranno più intensi dal mattino alla sera di domani, venerdì 22 settembre. Sono attese precipitazioni diffuse a tratti intense e persistenti che potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco determinando precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette. Entro domani sera sono attesi mediamente 25 – 40 mm ma localmente, specie nelle zone di stau e dove si verificheranno i rovesci più intensi, sono possibili accumuli superiori a 70 mm. Sabato sono probabili rovesci o temporali sparsi e venti in intensificazione da nord.

Si ritengono possibili, a partire da domani problemi dovuti principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide.

