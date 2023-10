Malegno, torna il Festival dell’educazione “Bambini al centro”

sabato, 14 ottobre 2023

Malegno (Brescia) – In versione autunnale torna a Malegno l’ormai tradizionale Festival dell’Educazione “Bambini al centro”, organizzato dal Comune di Malegno e dalla associazione Malegno Comunità che educa.

Il festival dell’educazione è ormai da alcuni anni la modalità principe per raccontare al territorio i risultati dei progetti e dei percorsi educativi attivi nella comunità di Malegno.

“Il sogno in fase di realizzazione ormai dal 2014 è quello di effettuare una rigenerazione urbana del centro storico del paese di Malegno partendo dai temi educativi. Conclusi i progetti di riqualificazione energetica di tutti gli edifici scolastici e della palestra, terminata la ristrutturazione della scuola elementare, sono in atto in questi mesi la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni e la ristrutturazione dell’ex convento delle Suore Canossiane”, spiega il sindaco Paolo Erba (nella foto), sindaco di Malegno. “Parallelamente – prosegue – il lavoro di costruzione di reti educative sul territorio di Malegno comincia a dare i suoi frutti. Le offerte educative per gli 0-14 anni consentono di dare risposta a circa 250 ragazzi, di cui circa un terzo proveniente da fuori Malegno. Una “immigrazione educativa” che ha consentito, anche grazie al lavoro di molte realtà del terzo settore, la creazione di un numero interessante di opportunità lavorative e la possibilità per le famiglie di non dovere scegliere tra lavoro e cura dei figli”.

Il fine settimana dedicato a “Bambini al centro 2023” inizia sabato 21 ottobre con la consegna degli alberi della cicogna ai nuovi nati 2022 presso la sala Consiliare e le attività ludiche svolte presso le Scuole grazie al Csi Valle Camonica e all’associazione Pitoti in gioco.

Sabato 21 ottobre alle 18.30 presso la sala consiliare si terrà un appuntamento inserito nel festival Abbracciamondo e dedicato alla presentazione del libro “Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana”, scritto dalla scrittice rwuandese-bergamasca Marilena Delli Umuhoza, alla prima presentazione nazionale assoluta.

Domenica 22 ci sarà l’inaugurazione del percorso per famiglie “La scelta della volpe”, con partenza alle 13.30. Alcuni anni fa, durante il periodo Covid, le educatrici del Doposcuola della Cooperativa Arcobaleno, guidati dalla giovane copywriter malegnese Sandra Simonetti, hanno costruito con i bambini un racconto partecipato, a molte voci, immaginato lungo il sentiero delle Camere. Il risultato, davvero pregevole, è stato finanziato all’interno del bando Cariplo “Per il libro e la lettura” ed è diventato un libro, che verrà consegnato ad ogni bambino malegnese, ed una serie di pannelli posti lungo il sentiero e leggibili attraverso un qr-code.

La camminata giungerà in località Pedena, dove, alle 14.30, si terrà la Mondolata con tutte le associazioni del paese, che chiuderà il festival 2023.