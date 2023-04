Malegno: la prima lettura del Venerdì Santo in San Pietro letta da Giorgio Mascherpa

sabato, 8 aprile 2023

Malegno (Brescia) – Le celebrazioni della Pasqua 2023 saranno ricordate in modo speciale da Giorgio Mascherpa di Malegno (Brescia) che ha avuto l’onore di leggere la prima lettura della Messa delle celebrazioni della Passione il Venerdì Santo in San Pietro. “E’ stata un’emozione grandissima – racconta Giorgio Mascherpa, che dalla Valle Camonica ha raggiunto la capitale giovedì – difficile da gestire, per me è stata una giornata stupenda”.

La Santa Messa è stata preparata nei dettagli fin dalle prime ore del mattino con i cerimonieri pontifici, partendo dalla postura e arrivando alle modalità di lettura. Giorgio Mascherpa, avendo frequentato il corso organizzato all’Eremo di Bienno per preparare i lettori, è un punto di riferimento per Malegno e Valle Camonica.

Giorgio Mascherpa è conosciutissimo per diverse attività: educatore e volontario presso l’oratorio “Zaccaria Casari” di Malegno, segretario del Coro “Arca” di Malegno che ha fatto conoscere la cultura camuna in Italia e all’estero, presidente dell’Avis di Malegno-Ossimo-Borno-Lozio, oltre ad essere nel direttivo provinciale Avis, e tra i rifondatori dell’Aido di Malegno-Ossimo-Borno-Lozio.

“L’esperienza in San Pietro – conclude Giorgio Mascherpa – è stata davvero unica che ricorderò per sempre”.

di An. Pa.