Malcesine Baldo Trail, aperte le iscrizione alle gare di maggio

venerdì, 17 febbraio 2023

Malcesine – Quattro gare, una location fantastica, un happening per tutti sul lago di Garda. Dopo l’ottimo esordio 2022 a inizio maggio torna Asics Malcesine Baldo Trail. Iscrizioni aperte per l’happening internazionale dell’Alto Garda disegnato sulle montagne di confine tra il Veneto e il Trentino Alto Adige che coinvolge i comuni di Malcesine, Brentonico, Avio. Un appuntamento imperdibile dedicato tutti gli amanti del trail running. Format vincente non si cambia, al massimo si migliora. Ascoltando i consigli degli atleti i ragazzi di VRM Team Asd ha infatti apportato diverse migliorie a livello logistico e di data che permetteranno ai concorrenti non solo di correre in un location da favola, ma anche di prendere parte a una bella festa post gara il sabato sera.

Sempre quattro le distanze previste, spalmate su tre giorni di evento. Il week end da segnarsi in rosso sull’agenda è quello del 5, 6 e 7 maggio. Rispetto allo scorso anno l’evento è stato volutamente anticipato di due settimane per avere una maggiore disponibilità alberghiera e dare così la possibilità a un maggiore numero di atleti di prendervi parte.

Per maggiori informazioni e iscrizioni https://malcesinebaldotrail.run/

L’EVENTO IN PILLOLE

VERTICAL: è una gara di sola ascesa su sentieri. La partenza è dalla stazione di mezzo della Funivia del Monte Baldo. L’arrivo è in vetta alla stazione di arrivo, con una vista mozzafiato sul Lago.. Grazie alla Funivia del Monte Baldo gli spettatori possono spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara.

Dislivello positivo: 1000 d+

Sviluppo: 4.5km

Tempo massimo: 2 ore

Altitudine massima: 1790 m

Partenza: venerdì pomeriggio

ULTRA: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Dislivello positivo: 3355 MD+

Sviluppo: 50km

Tempo massimo: 12 ore

Altitudine massima: 2079 m

Partenza: sabato mattina