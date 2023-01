Lutto a Baselga di Piné e in Trentino: è morta Graziella Anesi

martedì, 24 gennaio 2023

Baselga di Pinè (Trento) – Lutto a Baselga di Piné (Trento): è morta Graziella Anesi (nella foto), 67 anni, esponente di spicco del mondo sociale e del volontariato che ha ricoperto la carica di assessore comunale all‘Istruzione e agli Affari sociali. Era presidente della cooperativa HandiCREA.

Grande il cordoglio del sindaco e della Giunta comunale di Trento per la scomparsa di Graziella Anesi, paladina dei diritti dei disabili: “Ci mancheranno le sue proposte, le sue battaglie, il suo impegno nella cooperativa Handicrea e dovunque ci fosse bisogno di chiedere pari opportunità per i cittadini”.

Il sindaco Franco Ianeselli, esprimendo il cordoglio a nome della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale, ricorda così l’ultimo incontro con Graziella, avvenuto il mese scorso: “Mi aveva chiesto di andare a fare un sopralluogo insieme appena prima di Natale, quando era venuta a Palazzo Geremia per presentare il progetto, che si ripromette di rendere accessibili a chiunque gli edifici storici della città. Non so bene quale sarebbe stata la meta della spedizione, di sicuro un edificio, un marciapiede, un angolo di città ostile ai disabili. Quel sopralluogo non lo faremo mai più, purtroppo, perché Graziella Anesi se ne è andata all’improvviso. A pensarci non sembra possibile, perché l’energia di Graziella era davvero inesauribile e straripante. La sua fragilità forte, la sua intelligenza, il suo pensiero positivo ci mancheranno enormemente. Ci mancheranno le sue proposte, le sue battaglie, il suo impegno nella cooperativa HandiCrea e dovunque ci fosse bisogno di difendere un diritto, di chiedere pari opportunità per tutti i cittadini”. Conclude Ianeselli: “La città cercherà di essere all’altezza del tuo inarrivabile esempio. Riposa in pace Graziella”.

Sia in veste di presidente della cooperativa HandiCrea sia per merito del suo grande carisma, Graziella Anesi ha dato un grande contributo alla segnalazione e all’eliminazione delle barriere architettoniche della città. La collaborazione con l’Amministrazione pubblica è sempre stata intensa, come dimostra l’ultimo progetto nel campo del turismo digitale o le proposte per il Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.