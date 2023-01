Luserna, inaugurato il punto vendita della Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani

sabato, 21 gennaio 2023

Luserna (Trento) – Inaugurato il Punto vendita della Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani a Luserna (Trento). L’apertura di un punto vendita è una notizia, e fa ancora più notizia in questo periodo caratterizzato, purtroppo, da molti negozi che abbassano le serrande privando il consumatore di un prezioso servizio. E’ collocato negli ambienti messi a disposizione dal Comune.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Luserna Gianni Nicolussi Zaiga, Paolo Zanlucchi, sindaco dell’Altipiano della Vigolana; Adriano Marzari, vicesindaco di Folgaria; Isacco Corradi, sindaco di Lavarone e presidente della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri; Davide Palmerini, responsabile delle filiali di Lavarone e Luserna della Cassa Rurale Vallagarina; il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e il consigliere provinciale Devid Moranduzzo, Roberto Simoni, presidente della Cooperazione Trentina, Paola Dal Sasso, vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione del settore del consumo e Renato Dalpalù, presidente del Consorzio Sait.

“Abbiamo riorganizzato gli spazi per renderli più funzionali, con nuovi servizi e un nuovo assortimento. Inoltre con la nuova apertura è stata assunta una nuova collaboratrice residente a Luserna – ha spiegato Aldo Marzari, il presidente della Famiglia Cooperativa – Insieme ai prodotti locali, il consumatore trova una vasta scelta di prodotti a marchio Coop che garantiscono qualità, sicurezza e convenienza. Abbiamo scelto di partecipare al bando di gara indetto dall’Amministrazione Comunale, per l’affido della gestione dell’esercizio commerciale, consapevoli della sfida che ci attende – ha aggiunto – Infatti, mantenere aperto un piccolo negozio di montagna non sarà semplice dal punto di vista economico perché i costi sono in genere maggiori dei ricavi. Ma sappiamo di poter vincere la sfida se ci sarà condivisione e partecipazione della Comunità di Luserna, che deve sentire il negozio come un bene proprio a servizio di tutti”.

Il punto vendita “è destinato a diventare un luogo di incontro e presidio per facilitare la relazione tra le persone e la tenuta sociale della comunità, oltre che – è stato evidenziato – un fondamentale servizio per chi vive in questa località e ai turisti che, in estate e in inverno, frequentano l’altipiano di Luserna”.

Il negozio offre un servizio di vicinato efficiente e di qualità, un punto di riferimento per gli abitanti, per le famiglie e per l’associazionismo e il volontariato locale. “La decisione di gestire questo nuovo punto vendita – ha precisato Marzari – è stata possibile grazie all’appartenenza ad un sistema di valori e solidarietà quale è la Cooperazione Trentina, a iniziare dalla Federazione Trentina della Cooperazione e dal Consorzio Sait”.

La superficie commerciale è di circa 110 metri quadrati a cui si aggiungono una sessantina di metri quadrati di magazzino e altri servizi. “Nella realizzazione è stato adottato un layout moderno che – è stato evidenziato – ha ottimizzato gli spazi. E’ stata dedicata attenzione a un tema di strettissima attualità, la sostenibilità ambientale a iniziare dall’efficientamento energetico con soluzioni innovative per l’illuminazione”.

CERIMONIA – “Sono convinto che questo negozio funzionerà – ha detto il sindaco di Luserna, Gianni Nicolussi Zaiga – Sappiamo che nelle periferie il guadagno è minimo. La Cooperazione riesce a farlo, perché punta al pareggio di bilancio”. Sono quindi seguiti gli interventi di Paolo Zanlucchi, sindaco dell’Altipiano della Vigolana, Adriano Marzari, vicesindaco di Folgaria, Isacco Corradi, sindaco di Lavarone e presidente della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri, Davide Palmerini, responsabile delle filiali di Lavarone/Luserna della Cassa Rurale Vallagarina.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, nel salutare i rappresentanti istituzionali presenti, tra i quali numerosi sindaci, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e il consigliere provinciale Devid Moranduzzo, ma anche della cittadinanza, come il coro locale e i Vigili del Fuoco, ha sottolineato l’unità del sistema trentino: “Avete oggi qui un fronte unito di cooperazione, istituzioni e comunità”, ha detto Fugatti rivolgendosi ai cittadini. “Quando si apre un negozio come questo è sicuramente un bel momento, in un territorio particolare e importante come il vostro. Riusciamo a farlo grazie alla Cooperazione Trentina, che crede e investe risorse e strutture proprie e con la quale, come Giunta provinciale abbiamo firmato un protocollo che, tra tante altre cose, ha proprio la vocazione di tenere aperti punti vendita come questi: un’azione comune che va nella volontà di far vivere i paesi di montagna e le località lontane dalle zone più urbanizzate. L’invito che vi faccio in questa giornata di festa è di vivere e utilizzare questa possibilità che ha la vostra la comunità”, ha detto ancora Fugatti, che ha anche rivolto un appello al consumo di prodotti locali trentini, per “fare sistema con l’agricoltura di montagna” e ricordato l’appuntamento degli Stati generali della montagna tenuto proprio a Luserna, oltre al progetto Coliving e al miglioramento della strada del Menador.

COOPERAZIONE TRENTINA – “Sono negozi che hanno una grandissima importanza perché – ha osservato Paola Dal Sasso, vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione per il settore del consumo – sono un luogo dove fare la spesa quotidiana ma sono anche un luogo che contribuisce a fare comunità, a creare socialità”.

“Aprire una attività commerciale a Luserna ha un fine che è di servizio alla comunità – ha aggiunto Renato Dalpalù, presidente del Consorzio Sait – Ovviamente il servizio ha una ragione di essere se è apprezzato dalla comunità. Se succede questo credo che il negozio avrà lunga vita”.

“L’apertura del nuovo negozio cooperativo a Luserna è un evento significativo, perché interpreta in maniera autentica lo spirito della cooperazione, che è sul territorio e vicina alle comunità, soprattutto a quelle più decentrate – ha commentato Roberto Simoni, presidente della Cooperazione Trentina – Mi complimento con la Famiglia cooperativa Vattaro e Altipiani per avere colto con coraggio questa sfida, nell’ottica di fornire un servizio alla gente di Luserna. Che da oggi avrà non solo un negozio di generi alimentari ma soprattutto un nuovo luogo in cui ritrovarsi”.

All’evento inaugurale ha partecipato anche Alessandro Ceschi, direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione.

Molto apprezzati i due brani proposti in apertura dalla Corale Polifonica Cimbra diretta da Nadia Nicolussi Paolaz e presieduta da Fabiana Nicolussi Paolaz.

Benedizione della struttura affidata a don Giorgio Cavagna e taglio del nastro hanno ultimato l’evento inaugurale.

FAMIGLIA COOPERATIVA VATTARO E ALTIPIANI – E’ una realtà del consumo cooperativo con 126 anni di storia e di attualità. E’ stata creata a Vattaro nel 1896. I soci sono 1620. Il direttore della Famiglia Cooperativa è Andrea Corn. Lo staff è formato da una trentina le collaboratrici e i collaboratori a cui si aggiungono 5/6 stagionali. Dieci punti vendita (l’undicesimo è Luserna) di cui quattro situati nel comune dell’Altopiano della Vigolana (Vattaro, Vigolo Vattaro, Bosentino e Pian dei Pradi) e sei nel comune di Folgaria (Folgaria, Costa, Carbonare, San Sebastiano, Nosellari e Serrada). Sono multiservizi (Sieg – Servizi di interesse economico generale) i negozi di Nosellari, San Sebastiano, Pian Dei Pradi e Bosentino. Luserna diventa l’undicesimo punto vendita e il quinto multiservizi.