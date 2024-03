lunedì, 25 marzo 2024

Brescia – L‘Unicef aderisce al Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia per promuovere nei processi decisionali i principi dello sviluppo sostenibile e di equità tra le generazioni.

“Il documento raccoglie l’impegno di tutti i soggetti portatori di interessi pubblici, con l’obiettivo di elaborare e condividere strumenti e misure capaci di rispondere alle sfide attuali e di realizzare il cambiamento in modo concreto. Imprese, associazioni, mondo accademico, terzo settore: tutti uniti per rendere la Lombardia sempre più sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La sottoscrizione da parte dell’UNICEF è per noi motivo di straordinaria soddisfazione. Le Regioni hanno un ruolo essenziale nella transizione ecologica, come stabilito anche nel documento finale della Cop28” ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia.

“Per raggiungere traguardi così ambiziosi è indispensabile che sia realizzato il diritto di ogni bambino alla salute, all’istruzione, alla protezione e a un ambiente più pulito, a partire dalle politiche territoriali. Per questo l’UNICEF stringe alleanze a livello locale per assicurare che questi impegni vengano rispettati, nell’interesse dei bambini di oggi e delle future generazioni” – ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia.

La partecipazione di bambine, bambini e ragazzi alle decisioni che li riguardano è un principio sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sui temi ambientali i più giovani hanno dato prova di grande attivismo, contribuendo a porre la crisi del clima al centro delle agende politiche. In Italia, il 70,3% dei giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni sono preoccupati per i cambiamenti climatici, in Lombardia sono il 71,7% le persone con più di 14 anni preoccupate per il fenomeno.

“Il Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile prevede tra i vari ambiti di azione il miglioramento della qualità dell’aria, un problema molto sentito nella nostra Regione. Per questo come UNICEF Italia siamo lieti di contribuire a questo Protocollo portando la partecipazione dei giovani alle soluzioni climatiche attraverso lo strumento dell’Hackathon, una metodologia di co-progettazione partecipata attraverso cui ragazzi e ragazze progettano soluzioni verdi per le proprie comunità” ha dichiarato Manuela Bovolenta, Presidente del Comitato regionale UNICEF Lombardia.

Alla firma del protocollo erano presenti: Paolo Rozera, Direttore Generale dell’UNICEF Italia, Manuela Bovolenta, Presidente del Comitato Regionale UNICEF Lombardia, Giampaolo Pedrazzini – Vicepresidente del Comitato Regionale UNICEF Lombardia e Presidente Comitato UNICEF di Lodi, Gianfranco Missiaia – Presidente Comitato Provinciale UNICEF di Brescia e Chiara Ricci – Direttore dell’Ufficio Sostenibilità e Climate Change dell’UNICEF Italia.