Lozio, ricordato il combattente per la libertà Giacomo Cappellini

sabato, 21 gennaio 2023

Lozio (Brescia) – E’ stato ricordato oggi a Laveno, frazione di Lozio (Brescia) Giacomo Cappellini, medaglia d’oro al valor militare. Un combattente per la libertà che è stato ricordato oggi dalle Fiamme verdi che guidò, Anpi di Valcamonica, sezione camuna dell’Associazione nazionale ex internati e Comitato permanente per la celebrazione.

Giacomo Cappellini, comandante del Gruppo C8 della Divisione Fiamme Verdi “Tito Speri”, maestro elementare a Cerveno, subito dopo l’armistizio aveva organizzato con alcuni giovani una delle prime formazioni partigiane in Valle Camonica. Ferito a Lozio in uno scontro a fuoco con i fascisti mentre copriva la fuga dell’amico Carlo Sandrinelli, Cappellini venne arrestato in un’imboscata, probabilmente dopo una delazione, il 21 gennaio 1945 a Laveno, e fucilato a 36 anni nel castello di Brescia il 24 marzo. E’ stata una delle figure più carismatiche della Resistenza in Valle Camonica, un combattente. A Laveno di Lozio si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza dei sindaci di Lozio, Cerveno, Malegno e Ono San Pietro, del nipote Giacomo Capellini.

E’ stata ricordata la figura di Giacomo Cappellini dal nipote che ha evidenziato come lo zio ha sempre mantenuto il suo nome e non quello di battaglia e dal sindaco di Cerveno, Marzia Romano, che ha sottolineato: “In qualità di Sindaco del comune che ha dato i natali a Giacomo Cappellini, unitamente ai colleghi sindaci che credono nel valore di quanto su queste montagne è successo ed a tutti voi che avete deciso di partecipare a questa commemorazione, mi sento di esprimere forte preoccupazione ed auspico che un “fare politico organizzato, propositivo ed emozionale” possa presto caratterizzare la nostra società, e aggiungo, dopo il discorso del Presidente Mattarella di ieri a Brescia , nell’ anno di Bergamo Brescia Capitali della cultura 2023, visto che la cultura avvicina i popoli ( e nel nostro piccolo abbiamo assistito al lavoro di due città che mai si erano rapportate per un intento comune), lavoriamo affinchè questo avvenga, affinchè i diritti costituzionali restino luci vive. Saremo così felici assieme e potremo dire di aver rispettato Il Maestro Giacomo Cappellini, Camara, il Duturì e così di seguito tutti i loro compagni e tutte le persone che hanno lavorato alla Liberazione”.