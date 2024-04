Lovere, lavori in via Paglia: riapertura prevista il 10 aprile

martedì, 2 aprile 2024

Lovere (Bergamo) – Proseguono i lavori in via Paglia a Lovere e la riapertura è prevista il 10 aprile. Sono stati ultimati i lavori di consolidamento della strada con la palificazione (sono stati posti 40 pali) mediante il sistema berlinese, la posa del cemento.

In via Paglia oggi riprenderanno i lavori anche di Uniacque, per il ripristino delle tubature del collettore dell’Alto Sebino che porta le acque reflue al depuratore di Costa Volpino. L’ultimo intervento sarà l’asfaltatura, poi la riapertura attesa per il 10 aprile. Il costo delle opere è attorno a 250mila euro, una parte finanziata da Regione Lombardia con “il pronto intervento”.