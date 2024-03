Lovere, dopo il vertice col Prefetto arriva la soluzione per via Paglia

mercoledì, 13 marzo 2024

Lovere (Bergamo) – Da domani alle 18 doppio senso di marcia in via Bergamo. E’ la decisione adottato al termine del vertice con il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, e gli enti interessati, tra cui i sindaci di Lovere e Castro, i tecnici Anas e i rappresentanti della Lucchini.

Dopo il crollo di via Paglia il prefetto di Bergamo ha convocato un vertice per individuare una soluzione. Gli amministratori locali di Lovere e Castro avevano chiesto il doppio senso di marcia in via Bergamo, per evitare ulteriori disagi e anche la Lucchini ha avanzato una richiesta per l’approvvigionamento dei materiali e poter proseguire l’attività lavorativa. Ora una soluzione tampone, che sarà valutata settimana dopo settimana dai tecnici di Anas, Comuni, Lucchini, con la Prefettura di Bergamo.

di Da. Pap.