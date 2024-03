Lovere, crollo in via Paglia: tempi lunghi per gli interventi

domenica, 10 marzo 2024

Lovere (Bergamo) – Dopo il crollo in via Paglia a Lovere l’Amministrazione comunale e Anas stanno valutando gli interventi che però richiederanno del tempo. Secondo l’ordinanza del sindaco di Lovere Alex Pennacchio ai pedoni è consentito anche oggi di attraversare via Paglia per raggiungere il porto turistico e Castro, mentre da domani il transito sarà chiuso a tutti, mezzi e pedoni, e ci saranno conseguenze su attività economiche.

Infatti da domani mattina i pedoni in direzione Castro dovranno transitare su via Nazionale e scendere lungo Stradetta del Pensiero oppure percorrere il sottopassaggio che conduce al parco Colombera proseguendo lungo via Bergamo sino a raggiungere via Paglia. E’ interrotta la rivierasca e dunque anche il collegamento Lovere-Castro, lasciando di fatto isolata l’azienda Lucchini. I dirigenti dell’azienda hanno chiesto a Comune e Anas di ripristinare nel breve tempo la viabilità, evitando l’isolamento. Tra le ipotesi al vaglio: istituzione di un senso unico da Riva di Solto in direzione Castro, per il transito di camion e garantire l’approvvigionamento dei materiali alla Lucchini.