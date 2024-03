Lovere, crollo di via Paglia: il prefetto convoca un vertice

domenica, 10 marzo 2024

Lovere (Bergamo) – Il prefetto di Bergamo ha convocato un vertice sul crollo di via Paglia a Lovere. Il sindaco Alex Pennacchio ha scritto una lettera al prefetto, chiedendo un incontro sulla questione via Paglia per individuare una soluzione e mercoledì, oltre agli amministratori locali di Lovere e Castro saranno presenti i tecnici Anas e i rappresentanti della Lucchini e delle aziende del territorio.

I dirigenti dell’azienda hanno chiesto a Comune e Anas di ripristinare nel breve tempo la viabilità, evitando l’isolamento. Tra le ipotesi al vaglio: istituzione di un senso unico da Riva di Solto in direzione Castro, per il transito di camion e garantire l’approvvigionamento dei materiali alla Lucchini.

Dopo il crollo in via Paglia a Lovere l’Amministrazione comunale e Anas stanno valutando gli interventi che però richiederanno del tempo. Intanto nella giornata odierna verrà garantito, in via sperimentale e solo in orari prefissati, il rientro dello scuolabus di Castro lungo via Bergamo.