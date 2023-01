Lovere, Accademia Tadini: un museo al centro della comunità

venerdì, 27 gennaio 2023

Lovere – Al via il progetto “L’Accademia Tadini. Un Museo al centro della Comunità” che prevede il restauro della copertura e della facciata Nord-Ovest dell’ottocentesco Palazzo Tadini, vero e proprio gioiello dell’architettura neoclassica affacciato sul Lago d’Iseo. Edificato a partire dal 1820 e decorato con gli affreschi dello scenografo teatrale Luigi Dell’Era, il palazzo ora è sede della Galleria dell’Accademia Tadini e del Museo dell’Ottocento, dove si ammirano capolavori di Bellini, Canova, Hayez.

“E’ un progetto di restauro complesso e ambizioso quello che stiamo per intraprendere – esordisce Roberto Forcella, Presidente della Fondazione Accademia Tadini – reso possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando SOS Patrimonio. Il nostro obiettivo è quello di preservare un patrimonio inestimabile e di trasmetterlo alle generazioni future, per questo motivo abbiamo lavorato ponendo la massima attenzione verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica“

L’intervento sarà realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee.

Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it.

Le diverse fasi di cantiere saranno affiancate da una serie di attività didattiche e di iniziative culturali, rivolte alla comunità e soprattutto al pubblico dei giovani e delle scuole, con l’intento di ampliare le loro competenze e soprattutto di acquisire una maggiore consapevolezza rispetto ai temi della tutela, della conservazione e del ruolo del patrimonio artistico nella costruzione dell’identità individuale e collettiva.