Lo scavo del tunnel di Perca è il primo al mondo a utilizzare un Jumbo Bi-Arm

mercoledì, 7 giugno 2023

Perca (Bolzano) – È iniziato lo scavo del tunnel della circonvallazione di Perca (Bolzano). Il cantiere è il primo al mondo a utilizzare un Jumbo Bi-Arm per velocizzare i lavori e aumentare la sicurezza dei lavoratori. I lavori di scavo del tunnel segnano una tappa importante per la costruzione della circonvallazione di Perca. Dopo mesi di lavori preparatori durante l’inverno, i dipendenti dell’impresa di costruzione hanno iniziato a scavare all’imbocco est della galleria utilizzando un Jumbo (carro di perforazione da galleria) a due bracci dotato di una tecnologia all’avanguardia. La macchina è stata sviluppata nel laboratorio tecnico Strabag di Spittal an der Drau insieme alla società austriaca DSI Underground e alla società svedese Sandvik.

In azione con una tecnologia innovativa

La nuova tecnologia dovrebbe rendere la perforazione più efficiente e allo stesso tempo offrire maggiore sicurezza ai lavoratori, spiega il direttore della Ripartizione Infrastrutture Umberto Simone. A Perca, questa tecnologia viene utilizzata per la prima volta a livello mondiale. Il Jumbo Bi-Arm è destinato a ridurre l’intervento umano durante il lavoro e ad accelerare l’avanzamento. Ciò potrebbe anche ridurre i tempi di costruzione. Grazie a una combinazione di innovazioni meccaniche e digitali, il Jumbo Bi-Arm automatizza diverse fasi del processo di scavo (foto credit ASP Patrick Thaler).

“Con l’impiego del Jumbo a due bracci per la costruzione del tunnel di Perca, ci avviciniamo sempre di più al nostro obiettivo di creare un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente”, afferma l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. “L’introduzione di tecnologie all’avanguardia e l’investimento nella formazione dei lavoratori e nella sicurezza sono elementi cruciali per il successo di un progetto di questa portata”, sottolinea Alfreider.

La circonvallazione di Perca

Il tunnel della circonvallazione di Perca è lungo 2,317 chilometri. 632 metri saranno realizzati in costruzione aperta e 1685 metri in galleria. A partire dall’ingresso occidentale del paese, c’è un tratto aperto lungo 358 metri. Il tracciato si snoda in parte in discesa da Perca e in parte in salita dalla strada statale della Val Pusteria, dove la parte più settentrionale della frazione di Vila di Sotto viene attraversata in galleria. Il tracciato si ricongiunge alla strada statale della Val Pusteria all’altezza della frazione di Nessano con un tratto aperto lungo 475 metri. Lo scavo della galleria sarà affrontato da due lati, secondo quanto dichiarato da Andrea Marzi, rappresentante delle imprese di costruzione.

Insieme alla variante ferroviaria della Val di Riga, la circonvallazione di Perca è attualmente il progetto più importante del programma infrastrutturale del pacchetto di provvedimenti della Provincia per la Val Pusteria per i prossimi anni. Allo stesso tempo, la nuova infrastruttura fa parte della gestione della mobilità sostenibile per le Olimpiadi invernali del 2026, delle quali il Comune pusterese di Rasun-Anterselva è come noto sede. Pertanto, lo Stato sovvenziona la costruzione della circonvallazione con circa 30 milioni di euro.