Lo pan ner, cena del maiale e tornei: weekend ricco di eventi a Vezza d’Oglio

mercoledì, 11 ottobre 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Grandi eventi nel prossimo weekend a Vezza d’Oglio con “Lo Pan Ner” e l’antica e tradizionale “Cena del maiale” e i tornei di mora e dama. Settimana prossima a Vezza d’Oglio si rivivranno riti e tradizioni, un’attrazione per residenti e turisti.

“LO PAN NER” – I pani delle Alpi

Alcuni forni riprenderanno vita così il profumo del pane di segale appena sfornato sarà percepibile nell’aria, portando con sé memorie passate e facendo riscoprire a tutti l’incantevole processo che dalla segale coltivata nei campi dà vita al pane nero Lo Pan Ner – I pani delle Alpi

Il programma

Sabato 14 ottobre

Dalle 14:30 in località Cormignano, parcheggio in località Resolina, oltre la Frazione di Grano e spostamento a piedi verso la Località Cormignano)

• Accensione forno di Ornella e Alberto e cottura del pane di segale

• Visita libera del borgo rurale

• Degustazione di prodotti tipici locali: pane di segale con salumi, miele, formaggi e burro, spongàda, bosolà, vino e per concludere il “caffè de scandèla” a cura del gruppo Put di Cordinèi

Pomeriggio con la musica di Dario, Donato e Andrea

Dalle 19:30 al Centro Eventi Adamello

“L’antica e tradizionale cena del maiale” a cura del Gruppo di Grano

Dalle ore 21.30 presso il Centro Eventi Adamello serata danzante con “Leo e Jack” aperta a tutti

Il ricavato della serata sarà devoluto per la ristrutturazione della chiesa della Frazione Grano.

Domenica 15 ottobre

Dalle 9:30 alle 11 nella frazione Davena

Colazione e degustazione al forno “Ca di Barbìs” di prodotti tipici locali

Dalle 14 in Piazza 4 Luglio 1866

“I ZÜC DE ‘NA ÖLTA”: Torneo di mora (Morra) e torneo di dama

Merenda (pane e salame, pane e nutella e bevande)

Durante il pomeriggio musica con il duo SemiAcoustic