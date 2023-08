Livigno, simulazione di un intervento del Soccorso Alpino con 20 studenti

lunedì, 7 agosto 2023

Livigno (Sondrio) – Un’esperienza per studenti dai 16 ai 20 anni con il progetto “Ragazzi on the road”. I tecnici della Stazione di Livigno del Soccorso alpino ha affiancato una ventina di ragazzi, provenienti da diverse località lombarde, nella simulazione di un intervento, come accade nella realtà. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza verso tutti gli aspetti del pronto intervento, come la gestione delle emergenze, i pericoli della strada e l’educazione alla legalità, mettendosi nei panni dei soccorritori e dei rappresentanti delle istituzioni.

La simulazione è cominciata con due ragazzine in difficoltà, che chiedono aiuto: alcune persone sentono le loro grida ma non riescono a vederle, allora chiamano il 112. La centrale allerta il Soccorso alpino: i “Ragazzi on the road” si preparano, proprio come fanno i nostri soccorritori. Prendono l’attrezzatura, si mettono il casco, controllano di avere tutto quello che serve e poi partono per andare a verificare che cosa sta succedendo, come in una vera battuta di ricerca. Tutto questo assistiti dai nostri tecnici, che li aiutano a interpretare le informazioni ricevute e a trovare le coordinate geografiche delle persone da soccorrere. Il gruppo raggiunge le due ragazzine: si fa una prima valutazione sanitaria, si comunicano i dati, si mette in sicurezza l’infortunata e poi via, in barella, fino al punto in cui ci sarà l’elicottero oppure l’ambulanza.

L’impegno che dei soccorritori mettono nell’allestimento e nella preparazione di queste attività viene ripagato dall’entusiasmo con cui i ragazzi partecipano e soprattutto dal risultato di vederli più attenti e consapevoli. In questa iniziativa erano coinvolti i tecnici della Stazione di Livigno della VII Delegazione Cnsas.