Livigno, l’anticipo della stagione invernale a Carosello 3000

martedì, 14 novembre 2023

Livigno (Sondrio) – Come non si vedeva da tempo, i primi giorni di novembre hanno portato sulle vette di Livigno nevicate abbondanti, che hanno colorato la montagna e la valle di un bianco immacolato.

Grazie a quasi un metro di neve presente in quota, la Montagna Carosello 3000 ha deciso di aprire le piste da sci al pubblico a partire da sabato 18 Novembre, con due settimane di anticipo rispetto alla data ufficiale di apertura (tutti gli impianti di Livigno apriranno il 2 Dicembre).

Si salirà in quota utilizzando la cabinovia di San Rocco, con la prima tratta utilizzata solo per arroccamento. Le piste aperte garantiranno una bella giornata di sci: la “epic-slope” Polvere fino alla stazione intermedia, la Baby in prossimità del ristoro, dove poter far sciare anche i bambini, e le piste di Federia – Centrale e Gessi Alti.

Per Stefano Cusini, General Manager di Carosello 3000 “Chi ama la montagna e gli sport invernali ha tanta voglia di mettersi gli sci. Dopo le chiusure forzate degli anni scorsi e dopo un paio di inverni con poca neve naturale, abbiamo convenuto valesse davvero la pena condividere la Montagna con tutti quelli che vorranno raggiungere Livigno già a novembre”. Un segnale importante per una località alpina che ha sempre fatto della fidelizzazione dei turisti, grazie alla sua organizzazione e alla qualità dei suoi servizi, uno dei suoi principali punti di forza.

L’early-skipass sarà disponibile ad un costo di 30 euro a giornata e sarà acquistabile in loco alla partenza della cabinovia. Garantiti anche i servizi di ristorazione sia in quota con il ristoro Carosello 3000, che a valle con il ristorante Alegra. Per i non sciatori sarà già resa praticabile la “Passeggiata in Montagna”, un bel cammino adatto a tutti su un itinerario panoramico di neve battuta.