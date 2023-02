L’innovazione a Klimahouse 2023: a Fiera Bolzano viaggio nel futuro dell’edilizia

mercoledì, 8 febbraio 2023

Bolzano – L’innovazione a Klimahouse 2023: viaggio nel futuro dell’edilizia. La manifestazione internazionale sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia sarà, come di consueto, l’occasione per scoprire le soluzioni innovative per i diversi ambiti del settore, oltre ai prodotti d’avanguardia delle startup presenti nel Future Hub. Appuntamento a Fiera Bolzano dall’8 all’11 marzo 2023.

Scoprire gli edifici del futuro – sintesi di innovazione e sostenibilità – per ridurre l’impatto ambientale e i consumi energetici, migliorando contemporaneamente il comfort abitativo. Questo e molto altro sarà al centro della 18esima edizione di Klimahouse, a Fiera Bolzano dall’8 all’11 marzo 2023. Quattro giorni nei quali progettisti e tecnici del mondo edilizia e architettura potranno trovare ispirazione e aggiornarsi con le ultime novità metodologiche e tecnologiche del settore. Un’occasione anche per i privati che potranno comprendere come costruire bene significhi anche vivere meglio (nelle foto © Marco Parisi)

Quattro tematiche focus

A fare da filo conduttore saranno quest’anno quattro focus tematici trasversali di grande attualità internazionale che animeranno i padiglioni espositivi e i contenuti del Klimahouse Stage, un palco tra le corsie dedicato all’aggiornamento professionale, alla formazione e all’informazione.

A partire dall’innovazione in edilizia che, come di consueto, trova la sua massima espressione a Klimahouse, vetrina d‘eccezione per i nuovi prodotti e sistemi del comparto: dai materiali per l’isolamento ai serramenti, dall’impiantistica per la climatizzazione e la qualità dell’aria fino alle soluzioni tecnologiche digitali per la gestione intelligente dell’edificio e alle migliori startup all’interno del Klimahouse Future Hub. Il Klimahouse Prize, in collaborazione con il Politecnico di Milano, coronerà proprio l’eccellenza dei prodotti e degli espositori più all’avanguardia, capaci di innovare nel segno dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.

La sfida energetica sarà il secondo leitmotiv ad animare gli spazi della manifestazione e i tanti appuntamenti dedicati. Ecco, dunque, che i sistemi efficienti per la climatizzazione e lo sfruttamento di energia prodotta da fonti rinnovabili, come le pompe di calore e i pannelli fotovoltaici, avranno a Klimahouse 2023 uno spazio di rilievo. Il tema della sfida energetica verrà affrontato anche nell’ambito del Klimahouse Congress, imperdibile appuntamento della manifestazione che si terrà il 10 e l’11 marzo al MEC Meeting & Event Center e che, grazie all’intervento dei massimi esperti del settore, spiegherà come è possibile puntare all’autosufficienza energetica grazie alle fonti rinnovabili.

Divenuto ormai una vera e propria esigenza prioritaria a livello europeo, il social housing sarà il terzo filone tematico della nuova edizione di Klimahouse. Negli ultimi anni il concetto di edilizia sociale residenziale si è progressivamente arricchito di significato e, in linea con le necessità contemporanee, mira a mettere in primo piano proprio gli stessi valori che guidano lo sviluppo di un nuovo modo di costruire: risparmio energetico, basso impatto ambientale e comfort abitativo.

Torna anche quest’anno infine il focus sul legno, materiale green per eccellenza, nonché risorsa più preziosa per favorire lo sviluppo sostenibile del settore delle costruzioni. Tra gli appuntamenti da non perdere, il Klimahouse Wood Summit, l’annuale incontro volto a esplorare le molteplici sfaccettature del legno e la sua crescente importanza per l’edilizia residenziale su larga scala. Proprio in questa occasione, saranno premiati i vincitori del Wood Architecture Prize 2023, il primo riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno che ha raccolto ben 64 progetti su tutto il territorio nazionale, istituito in collaborazione con il Politecnico di Torino e lo Iuav di Venezia, che mira a promuovere le potenzialità di questo materiale naturale estremamente versatile, attraverso la selezione di progetti e di opere nei più diversi contesti applicativi.

Tecnologia nell’edilizia

L’edizione 2022 dello Smart Building Report dell’Osservatorio Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano indica come la diffusione delle tecnologie digitali nelle abitazioni stia aumentando, mentre parallelamente crescono gli investimenti nel settore Building devices and solutions, che hanno raggiunto nel 2021 quasi 6,5 miliardi di euro, con una crescita del 44% rispetto al 2020. Se durante lo scorso anno – complici il caro energia e gli incentivi come il Superbonus – i maggiori investimenti hanno riguardato soluzioni per l’efficienza e l’elettrificazione dei consumi (come pompe di calore e fotovoltaico), per i prossimi anni si attende una più marcata crescita delle piattaforme digitali per la gestione, il controllo e l’automazione, nel segno di un futuro dove gli smart building diventeranno sempre più una regola e non un’eccezione.

Klimahouse Prize

Un premio, quattro categorie, dodici aziende finaliste e tantissima innovazione. Questi i numeri di Klimahouse Prize 2023, il prestigioso riconoscimento che valorizza l’eccellenza delle aziende espositrici più virtuose, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano. L’obiettivo rimane quello di riconoscere e premiare le eccellenze in termini di progresso tecnologico-costruttivo (categoria Innovation), di soddisfacimento del mercato (categoria Market Performance) e di implementazione delle logiche di circolarità e sostenibilità (categoria Circle). Da non dimenticare, poi, il premio attribuito alla migliore Startup del settore. La giuria, capitanata dal Professor Niccolò Aste del Politecnico, individuerà una rosa di tre finalisti per categoria. I vincitori assoluti verranno infine proclamati nel pomeriggio di venerdì 10 marzo in occasione di una cerimonia-evento sul Klimahouse Stage.

Klimahouse Future Hub

Il futuro è già qui. E a Klimahouse 2023 troverà una declinazione concreta – grazie alla collaborazione con blum.vision – con la presenza delle più innovative startup dei settori progettazione, costruzione e arredamento e dei loro prodotti all’avanguardia all’interno del Future Hub. Un’occasione unica per gli operatori per avere un panorama completo e anche una grande opportunità per queste aziende giovani di entrare in contatto con potenziali partner industriali e commerciali in grado di sostenerle sul mercato. Tra le innovazioni presentate in fiera dispositivi video ad alta definizione per la gestione intelligente dei cantieri a distanza e piattaforme digitali che supportano i professionisti nel documentare lo stato di avanzamento dei lavori. E ancora: pannelli fotovoltaici pieghevoli e portatili realizzati con materiali riciclati, impianti ad alto valore tecnologico per il recupero dell’acqua che trattano in modo innovativo e rivoluzionario i reflui di scarto e purificatori d’aria con nanotecnologia di disinquinamento brevettata per rimuovere gli inquinanti e trasformarli in una sostanza innocua.

Klimahouse 2023: 8-11 marzo 2023 9-18 – 4 giorni | 400 espositori | 100 speaker | 14 startup

Ticket online: 13 euro

Con il ticket online si viaggia gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.klimahouse.it