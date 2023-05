Linea ferroviaria Sondrio-Tirano, un’estate di lavori e di interruzioni: i dettagli

giovedì, 18 maggio 2023

Sondrio – Il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha presieduto una riunione per la presentazione dei lavori di ammodernamento dell’Infrastruttura ferroviaria che collega la Città di Milano con la provincia di Sondrio, nel tratto compreso tra Sondrio e Tirano, nonché degli ulteriori interventi in provincia nel tratto Colico–Sondrio.

Alla riunione hanno preso parte il vice questore reggente, i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, i rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’AREU 118, di Anas, RFI-Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Trenord. Erano presenti, altresì, i rappresentanti della Provincia di Sondrio, della Camera di Commercio, i Sindaci dei Comuni di Bianzone, Montagna in Valtellina, Teglio e i Comuni di Sondrio, Tirano e Villa di Tirano.

L’interruzione della circolazione sulla linea inizierà dall’1 dell’11 giugno 2023 per concludersi il giorno 10 settembre 2023. Ci sarà anche un’ulteriore estensione delle attività che comporteranno la chiusura della linea da Colico per 21 giorni a partire dall’1 del 6 agosto 2023.

Durante l’incontro si è dato corso alla condivisione di ogni elemento utile finalizzato alla predisposizione di opportune misure preordinate a mitigare i possibili disagi derivanti dall’esecuzione delle opere previste, con specifico riguardo alle attività afferenti la sicurezza.

In particolare, sono stati valutati gli effetti riflessi dei lavori comportanti interruzioni degli attraversamenti ferroviari veicolari relativi alla statale 38 “dello Stelvio” e statale 39 “di Aprica”. Sono state concordate, inoltre, opportune misure di raccordo operativo finalizzate a garantire i servizi di soccorso sanitario urgente, di sicurezza pubblica e tecnico urgente di competenza di Areu 118, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Sono state anche esaminate le possibili interferenze tra i lavori ferroviari e quelli di asfaltatura, che giocoforza in ambiente montano sono eseguiti da Anas nel periodo estivo sulla statale 38, in modo da assicurare la realizzazione degli interventi programmati con le opportune sinergie atte ad attenuarne gli effetti sulla viabilità, specie nel periodo estivo in cui la Valtellina è interessata anche da un consistente traffico turistico.

Attenzione è stata riservata all’adeguata previsione di servizi di autobus sostitutivi e all’orario degli stessi, nonché alla loro opportuna pubblicizzazione per l’utenza, a mezzo del sito internet aziendale Trenord e con specifica apposita cartellonistica supplementare.

Inoltre, sarà garantita la presenza di personale ferroviario nelle Stazioni per fornire assistenza ai passeggeri in caso di necessità ed allo scopo di prevenire anche criticità di ordine pubblico. Saranno implementate anche misure relative a eventuali passeggeri con difficoltà motorie per i quali è disponibile il trasporto previa prenotazione del viaggio.

Opportuni servizi di viabilità saranno attivati in caso di necessità puntuali da parte delle Polizie Locali in raccordo con la Polizia Stradale.