Linea ferroviaria Sondrio-Lecco interrotta, disagi per i passeggeri

domenica, 21 maggio 2023

Sondrio – Un’altra giornata di passione per i turisti che utilizzano i treni in Valtellina e domani si annuncia un lunedì difficile per i pendolari – sono circa 5mila tra studenti e lavoratori – che ogni giorno utilizzano la linea Sondrio-Lecco-Milano. Per il blocco della linea ferroviaria a Lierna, gli utenti hanno il trasbordo su bus da Bellano a Lecco e viceversa.

La circolazione dei treni nel tratto compreso tra le stazioni di Lierna e Bellano è interrotta dalla frana che ha danneggiato non soltanto la galleria della Provinciale 72, ma anche la linea ferroviaria a monte della strada. Il gestore della rete ferroviaria ha comunicato: “La circolazione resta interrotta perché ci sono ancora dei movimenti franosi. Sono in corso sopralluoghi con geologi e vigili del fuoco”.

I Regio express, che partono da Tirano e da Sondrio, terminano la corsa a Bellano, e viceversa, garantendo comunque la sosta nelle stazioni intermedie. I treni regionali tra Lecco e Sondrio non vengono effettuati e così sono stati predisposti servizi di autobus sostitutivi da Trenord.