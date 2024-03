Linea Brescia-Iseo-Edolo, Balotta pone la questione sicurezza

domenica, 3 marzo 2024

Iseo (Brescia) – Il tema delle sicurezza sulla linea Brescia-Iseo-Breno-Edolo è sempre d’attualità.

“Il treno che ha preso fuoco a Sale Marasino, – spiega Dario Balotta, presidente Legambiente Basso Sebino – senza passeggeri a bordo e per fortuna senza ulteriori conseguenze ripropone il tema della sicurezza sulla Brescia-Iseo-Edolo”.

“Dopo il deragliamento del dicembre 2022 ad Iseo, la frana che aveva interrotto la linea tra Cedegolo e Edolo del dicembre 2023, e a settembre scorso un Tir era uscito di carreggiata interrompendo fino ad oggi la tratta Marone Pisogne – prosegue Balotta – continua il calvario per gli oramai pochissimi passeggeri che utilizzano la linea”.

“Mentre si attendono i costosissimi treni ad idrogeno che forse saranno messi in linea nel 2025 – conclude Balotta – circolano ancora i treni ALn 668 vecchi di 50 anni come quello che è andato a fuoco stamattina. Eppure persino il 17 febbraio scorso è stata radiata definitivamente l’ultima automotrice che aveva sbuffato sulla Brescia-Parma per mezzo secolo e ormai ferma da tempo e sostituita dai nuovi “Colleoni”.