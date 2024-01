Limone: ciclabile del Garda e messa in sicurezza della statale 45 bis

mercoledì, 17 gennaio 2024

Limone del Garda (Brescia) – Stop progetto ciclabile del Garda e messa in sicurezza della statale 45 bis. Agire in ogni sede al fine di bloccare l’attuale progetto di ciclovia del Garda e avviare un tavolo interistituzionale per la messa in sicurezza della statale 45 bis. Lo chiede in un question time la Consigliera Paola Pollini (M5S), evidenziando le criticità infrastrutturali del progetto.

L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Claudia Terzi ha ribadito che Regione Lombardia crede molto in questo tipo di mobilità. “Abbiamo messo diverse risorse – ha detto in aula – non solo per potenziare ciclovie di carattere nazionale ma anche quelle più locali. Quindi non posso che essere contraria a un eventuale blocco del progetto e anzi la Regione continuerà convintamente”. Quanto alla statale 45 bis, Terzi ha poi sottolineato che “c’è grande interlocuzione con Anas per progettare gli interventi necessari”.