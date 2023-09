Limitazioni al traffico del Comune di Trento, deroga per gli Euro 3: soddisfatti i commercianti

sabato, 16 settembre 2023

Trento – Con soddisfazione la vicepresidente dell’Associazione commercianti al dettaglio e presidente di Federauto Camilla Girardi commenta la comunicazione dell’assessore del Comune di Trento Ezio Facchin sulla deroga per i mezzi euro 3 adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3) alla consueta ordinanza di limitazione del traffico per il rischio del superamento dei livelli di inquinamento nell’inverno 2023-2024.

“L’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino – commenta la vicepresidente Camilla Girardi – aveva formulato la richiesta di consentire il transito ai mezzi di rifornimento merci per i negozi cittadini anche per i motori euro 3: impensabile, infatti, prevedere l’aggiornamento del parco macchine di fornitori e artigiani a normative più recenti sia per le difficoltà di reperimento degli stessi mezzi sia per i costi ingenti a carico di aziende – spesso di dimensioni medio-piccole – che avrebbero causato un disservizio a catena lungo tutta la filiera distributiva”.

L’assessore delegato alla transizione ecologica, mobilità, partecipazione e beni comuni Ezio Facchin ha comunicato nei giorni scorsi l’accoglimento di tale richiesta: nell’ordinanza di limitazione al traffico per i mezzi più obsoleti, prevista come ogni anno in occasione del periodo invernale, il Comune di Trento prevederà la deroga per i mezzi a gasolio euro 3 adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3), utilizzati per motivi di lavoro inerenti attività commerciali, imprenditoriali e artigianali.

La comunicazione è stata accolta con soddisfazione dai commercianti che prendono atto della sensibilità dell’amministrazione comunale.