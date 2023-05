Life Ursus, salta il Consiglio provinciale straordinario: opposizioni all’attacco

giovedì, 4 maggio 2023

Trento – Salta il Consiglio provinciale straordinario per parlare del progetto Life Ursus. Opposizioni all’attacco: “Per Fugatti Roma viene prima del Trentino”.

Quello dell’orso é in questo periodo l’argomento più delicato e importante per i trentini. Come Consiglieri di opposizione per portare la discussione nel giusto luogo, l’aula della democrazia, e tenerla lontana da altri ambienti, abbiamo promosso un Consiglio Straordinario .

Oggi in apertura dei lavori il Presidente Fugatti ci comunica che impegni romani lo vedono costretto a lasciare l’aula proponendo al Consiglio di proseguire senza di lui.

La nostra serietà e la volontà di dare valore all’argomento trattato ci ha visti obbligati a chiedere di sospendere il Consiglio nemmeno avviato.

Non é pensabile che il Presidente Fugatti sia tutti i giorni sulle TV nazionali ad alimentare conflittualità e non si presenti nel parlamento dell’autonomia deputato a trattare le questioni fondamentali per il territorio con i rappresentati eletti dal popolo.

Ha motivato la sua assenza in relazione all’invito di presenziare al Consiglio dei Ministri dove verrà approvata una norma di attuazione che riguarda il Trentino . Si tratta di un impegno soltanto formale che poteva benissimo essere svolto dal Vice presidente. La sua assenza in aula è un segno di mancanza di rispetto per i trentini e per l’intero Consiglio Provinciale”, i consiglieri di opposizione Lucia Coppola, Michele Dallapiccola, Filippo Degasperi, Paola Demagri, Lucia Maestri, Alessio Manica, Alex Marini, Alessandro Olivi, Ugo Rossi, Giorgio Tonini, Paolo Zanella e Luca Zeni.