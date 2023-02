Licenziata dipendente della Cissva, scatta la protesta

lunedì, 27 febbraio 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Un licenziamento unilaterale alla Cissva, i sindacati pronti a dare battaglia. Dopo le polemiche dello scorso anno, riesplode il caso del licenziamento di una storica dipendente della divisione commerciale. Nei giorni scorsi è stata comunicata dal direttore del personale alla dipendente. Motivazione: la divisione commerciale dovrebbe essere esternalizzata. Altre due persone lavorano nelle divisione commerciale e quindi rischiano. La lavoratrice licenziata ha contattato i sindacali e responsabili di categoria della Fai-Cisl e Flai- Cgil hanno chiesto un incontro urgente con i vertici della Cissva.

Il settore lattiero caseario della Valle Camonica versa in una grave situazione di difficoltà, causata da un lato dal forte aumento dei costi delle materie prime e dall’altro dalla mancanza di soggetti dediti alla trasformazione del latte e la Cissva ha avviato un piano per razionalizzare i costi. Alcuni dipendenti se ne sono già andati per pensione o per altre attività.